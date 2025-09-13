13일 조합원 투표 결과 근로조건 뿐만 아니라 작업장 안전 강화

[헤럴드경제=김성우 기자] 포스코 노사가 마련한 2025년 임금 및 단체협약 잠정합의안이 조합원 투표를 통해 가결됐다고 13일 밝혔다.

이날 조합원을 대상으로 실시한 온라인 찬반투표 결과, 포스코 노조에서는 선거인수 8426명 중 8149명이 투표에 참여하여 투표결과는 찬성 5848표(71.76%), 반대 2301표(28.24%)로 집계됐다.

포스코 “글로벌 공급 과잉, 수요산업 둔화, 미국발 50% 관세부과 등 철강산업이 당면하고 있는 구조적 어려움을 탈피하기 위해 교섭을 조기에 마무리하고, 철강경쟁력 회복과 안전한 작업장 실현을 위해 노사가 함께 노력하자는 절실함이 반영된 결과”라고 설명했다.

앞서 지난 5일 포스코 노사가 도출한 잠정합의안 주요 내용은 ▷기본임금 11만원 인상 ▷철강경쟁력 강화 공헌금 250만원 ▷WSD 15년 연속 세계 최고 철강사 선정 축하 우리사주 취득 지원금 400만원 ▷정부의 민생회복 기조 동참 및 지역 소상공인과의 상생 지원 등 K-노사문화 실천장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 ▷현장내 작업중지권 사용 확대를 통한 안전조치 강화 등이다.

올해 임단협에서 포스코 노사는 최근 수년간 반복된 교섭결렬 선언, 파업 찬반투표 등 투쟁과 갈등 위주의 패턴을 깨고 평화 교섭의 새로운 전환점을 마련했다는데 의미가 크다.

임단협 교섭이 원만히 타결되면서 포스코는 1968년 창사 이래 57년 무분규의 전통을 이어가게 됐다. 포스코는 오는 17일 이희근 사장, 김성호 노조위원장이 참석한 가운데 2025년 임단협 조인식을 가질 예정이다.