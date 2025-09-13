[헤럴드경제=민성기 기자] 미성년자인 가수 정동원이 면허 없이 자동차를 운전한 사실이 뒤늦게 알려진 가운데, 영상을 빌미로 돈을 요구한 협박범과 제보자의 정체가 공개됐다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘연예뒤통령 이진호’에는 ‘충격 단독! 정동원 무면허 운전 논란 전말 5억 협박범 소름 돋는 정체’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이진호는 “협박범은 다름 아닌 정동원의 친구였다”며 “정동원의 서울 친구가 정동원 집에서 전에 쓰던 핸드폰을 훔쳤다”고 밝혔다.

그러면서 “정동원 군은 서울에 올라와 일상생활을 보냈다”며 “가끔씩 정동원의 집에도 직접 놀러오며 친분을 다졌던 사이다. 이 지인이 정동원 군의 집에서 정동원 군의 핸드폰을 훔친 것으로 보인다”라고 말했다.

그는 “정동원은 새 휴대전화를 사용 중이어서 유실 사실도 몰랐다. 비밀번호를 어떻게 알게 됐는지도 모르고 휴대전화를 탈탈 털어 무면허 운전 영상을 빌미로 5억원을 요구했다”고 했다.

1억원을 줬다는 보도 관련해선 “정동원은 10만원이라도 주면 휘둘릴 수 있다고 생각해 1원도 주지 않았다. 1억원을 준비하는 척 해서 잡았기에 돈을 준비한 것은 사실”이라고 설명했다.

“정동원은 협박범이 잡힌 후 핸드폰을 돌려 받았다. 상대방이 합의와 선처를 요구했으나, 응하지 않았다”며 “협박범은 자신의 법적 처벌과 별개로 정동원 무면허 운전 영상을 증거로 처벌을 요구해 해당 내용이 공개됐다”고 부연했다. “무면허 영상은 2023년 1월에 찍은 것”이라며 “당시 정동원은 할아버지 별세 후 질풍노도의 시기를 겪었다”고 덧붙였다.

최근 서울서부지검은 정동원을 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의로 조사 중이다. 정동원은 2023년 경남 하동에서 무면허 트럭 운전을 한 것으로 알려졌다. 당시 만 16세였다. 도로교통법 82조에 따르면, 만 18세부터 제1종 보통 면허를 비롯해 자동차를 운전할 수 있는 면허를 취득할 수 있다.

정동원은 2023년 3월에도 서울 동부간선도로에서 오토바이를 몰다 적발돼 기소유예 처분을 받았다. 이 도로는 이륜차 통행이 금지 돼 있다.