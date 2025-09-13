“심기일전할 것”…합의 논란에 공식 사과

[헤럴드경제=박성준 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표가 3대 특검법 개정안 합의 논란과 ‘여당 투톱 갈등’에 대해 “심려를 끼쳐 죄송하다”고 입장을 밝혔다.

김 원내대표는 13일 자신의 페이스북에 “심기일전해 내란 종식과 이재명 정부의 성공을 위해 분골쇄신하겠다”며 이같이 밝혔다. 앞서 그는 지난 10일 국민의힘과의 합의에서 ▷특검 수사 기간 연장 미반영 ▷인력 증원 최소화 등의 수정안 수용을 결정한 바 있다.

이 합의는 당 강경파 의원들과 강성 지지층, 심지어 정청래 대표까지 “수용 불가” 입장을 밝히며 거센 역풍을 불렀다. 논란이 커지면서 김 원내대표는 “정청래에게 사과하라고 해”라는 발언이 보도되며, 여당 지도부 간 갈등이 수면 위로 드러나기도 했다.

국회 법제사법위원장인 추미애 민주당 의원은 이날도 김 원내대표의 해명에 공식 반박했다. 추 의원은 페이스북 글에서 “지나친 성과 욕심에 점검해야 할 것을 놓친 것으로 보여 안타깝다”며 “특검법은 교환 대상이 아니라는 판단을 당과 진지하게 해야 했다”고 지적했다.

특히 김 원내대표가 “법사위 등과도 협의했다”고 해명한 데 대해 “당시 나는 법사위 진행 중이었고, 협상 상황은 몰랐다”고 선을 그었다.

한편, 문진석 민주당 원내수석부대표는 나경원 국민의힘 의원의 법사위 간사 선임에 대해 “협조할 수 없다”는 입장을 내놨다. 그는 페이스북에 “빠루 사건으로 재판받는 것도 문제지만, 내란 옹호와 민주당 비하 발언을 한 나 의원은 법사위 간사 자격이 없다”고 비판했다.