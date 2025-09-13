민노총 “美 불법 체포 규탄…노정 교섭 요구” 시청 결의대회 보수단체 “정부의 교회 탄압 중단하라”…광화문 집회 열려

[헤럴드경제=박성준 기자] 13일 서울 도심 곳곳에서 진보·보수 진영 시민단체들의 집회가 잇따라 열렸다. 각 단체는 미국의 이민단속, 정부의 종교정책, 노동환경 문제 등을 두고 각기 다른 목소리를 냈다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 이날 오후 3시 서울 중구 시청역 인근에서 결의대회를 열고, 미국 이민당국의 한국인 노동자 대거 체포 사태를 규탄했다. 노조는 “한국 정부가 국민 보호보다 미국 눈치를 본다”고 비판하며 특수고용노동자·플랫폼노동자 보호법 제정, 노정 교섭체계 구축을 촉구했다.

앞서 서비스연맹, 금속노조 등 민주노총 산하 조직은 삼각지역, 고용노동청 앞 등에서 사전행사를 가진 뒤 본 집회에 합류했다.

보수 진영에선 전광훈 목사가 이끄는 대한민국바로세우기운동본부가 광화문 동화면세점 앞에서 ‘광화문 국민대회’를 열었다. 이들은 “정부의 종교 탄압을 중단하라”는 주장과 함께 손현보 목사(부산 세계로교회)의 구속 사례 등을 언급했다. 참가자들은 “교회 탄압 중단하라”, “이재명 독재 OUT” 등의 피켓을 들고 구호를 외쳤다.

진보 성향 단체 촛불행동도 오후 6시 광화문역 앞에서 ‘157차 촛불대행진’을 열고, 주한미국대사관 인근과 종각역, 안국동 사거리 등 도심 일대를 행진할 예정이다. 이들은 한국인 구금 사태에 대한 미국의 책임을 강하게 비판하며, 주한미국대사관 인근인 광화문광장과 안국동사거리, 종각역 등을 행진할 예정이다.