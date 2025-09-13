[헤럴드경제=최원혁 기자] 이낙연 새미래민주당 상임고문이 문재인 전 대통령 부부와 만나 화기애애한 시간을 갖는 모습을 공개했다.

13일 이 고문은 SNS를 통해 “추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵈었다”며 “근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나누었다”고 밝혔다.

이어 “내외분께서는 매우 건강하게 지내시며 여기저기 의미있는 곳에 다니고 계셨다”며 “평산도 올 여름은 몹시 더웠다고 하신다. 충만한 가을 맞으시길 바란다”고 덧붙였다.

공개한 사진에는 문 전 대통령 부부와 이 고문 부부가 마주 앉아 웃으며 대화하는 모습이 담겼다.

댓글에는 강성 지지자들로 추정되는 일부 누리꾼들이 “국힘으로 간 것 아니냐” “어떻게 이낙연을 만나지” “똑같은 썩은 수박” “윤석열에게 정권을 헌납한 주역들이 모였다”며 비난하는 반응이 나왔다.

과거 이재명 대통령과 대립해 온 이 고문은 지난 대선에서 김문수 당시 국민의힘 후보를 지지하겠다고 밝힌 바 있다.

최근에도 이 고문은 이 대통령을 겨냥해 “개인 리스크가 국가 리스크로 번졌다”며 “대통령의 5개 재판이 모두 중지됐다. 사법부 장악까지 서두른다. 이게 대통령의 사법 리스크와 무관할까”라고 비판하기도 했다.