오세훈 시장 8월 21일자로 최진석 주택실장 1급(관리관) 승진...민수홍 홍보기획관, 강옥현 디지털도시국장 2급(이사관) 승진...김형래 정책기획관, 이창현 규제혁신기획관, 김규리 돌봄고독정책관, 김현중 민생사법경찰국장, 박숙희 서울시립대 행정처장, 김창환 한강사업추진단장, 김유식 도시기반시설본부 시설국장 4급 꼬리 떼고 3급 승진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]조직인에게 승진은 가장 큰 보람이고 영광이 아닐 수 없다.

그동안 노력해온 땀에 대한 보상이면서 미래를 보장하는 확실한 과정이기 때문이다.

서울특별시는 대한민국 행정을 이끄는 중심으로 서울시 공직자들은 자부심이 어느 기관보다 크다.

이런 서울시에서 간부들이 승진하고 한 발짝 나아간다는 것은 더 없는 영광이 아닐 수 없다.

더구나 공무원들의 로망인 3급(부이사관) 승진부터 2급(이사관), 1급(관리관)으로 승진은 본인은 물론 가정에 큰 기쁨이 아닐 수 없을 것이다.

서울시는 지난달 21일자로 최진석 주택실장을 1급(관리관)으로 승진시켰다. 최 주택실장은 연세대 토목공학과 졸업 후 지방고시(토목) 8회에 합격, 2003년부터 서울시에서 근무, 3급 승진 후 물순환안전국장, 도시계획국장, 도시기반시설본부장, 재난안전관리본부장 등 주요 보직을 맡다 주택실장으로 오세훈 시장의 큰 업적인 주택 건설 계획을 성공적으로 뒷받침해 이번 1급 승진을 하게 됐다.

특히 차분한 성격의 최 실장은 토목직이지만 주택실장까지 역할을 제대로 하면서 위·아래로부터 신임이 두터워 기술직 행정2부시장에 한 발 다가선 것으로 보인다.

또 민수홍 홍보기획관은 이번에 2급(지방이사관) 승진의 영광을 안았다. 업무 능력 뿐 아니라 정무감각도 탁월한 민 국장은 성균관대 행정학과를 졸업, 행정고시 48회 서울시에서 공직을 시작해 인사과장, 사회혁신담당관, 동남권추진단장, 대통령실 파견, 세종연구소 연수를 마치고 올 1월 홍보기획관을 맡아 오 시장으로 신임을 받고 있다.

이와 함께 이해선 민생노동국장과 강옥현 디지털도시국장이 2급으로 승진한 기쁨을 만끽했다.

강옥현 국장은 서울시립대 7급 출신으로 언론과에서 잔뼈가 굳어 정무 감각은 물론 업무 추진력이 뛰어나 단시일내 3급 승진에 이어 2급까지 승진하는 저력을 보였다. 특히 강 국장은 최근 비고시 출신으로 2급 승진한 보기 드문 기록을 세워 눈길을 끌고 있다.

또 김형래 정책기획관, 이창현 규제혁신기획관, 김규리 돌봄고독정책관, 김현중 민생사법경찰국장, 박숙희 서울시립대 행정처장 등 행정직 5명과 김창환 한강사업추진단장, 김유식 도시기반시설본부 시설국장 등 기술직 2명도 4급 꼬리를 떼고 3급 승진에 안착했다.

서울시 간부들은 중앙부처 간부들보다 업무 강도가 높다는 평가가 일반적이다. 고시에 합격해 들어와도 내부 경쟁이 치열해 4급은 물론 3급 이상 승진도 쉽지 않은데, 이번 승진한 주요 간부들은 능력과 인품까지 갖춘 것으로 평가받아 앞으로도 큰 업적을 남길 기대되는 인물들이다.

서울시 관계자는 “승진 연한이 돼 승진한 면도 있지만, 이번 승진자들 면면을 보면 업무 추진력이 대단한 분들로 마땅히 승진할 사람들”이라고 평가했다.