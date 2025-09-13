[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 12일 오후 2시 마포출판문화진흥센터(신촌로2길 19) 2층 북&라운지에서 개관 5주년을 맞아 기념식을 열었다.

이번 행사는 센터가 지난 5년간 걸어온 발자취를 돌아보고, 앞으로 출판문화 발전의 새로운 도약을 다짐하는 자리로 마련됐다.

기념식에는 박강수 마포구청장과 백남환 마포구의회 의장, 윤철호 대한출판문화협회장을 비롯한 관계자들이 참석해 축하를 전했다.

개회와 함께 내빈 소개, 기념 축사가 이어졌으며, 센터가 이룬 5년간의 성과를 영상과 함께 공유하는 시간도 가졌다. 이어 출판문화 발전에 기여한 공로자에 대한 감사장 수여식과 입주사 우수 성과 전시를 둘러보며 그간의 노고를 격려했다

특히 입주사 ‘프레스 탁!’과 ‘유유히’가 각각 서울국제도서전에서 ‘한국에서 가장 좋은 책’ 학술 부문과 ‘한국에서 가장 재미있는 책’ 만화 부문에 선정된 성과는 현장의 큰 주목을 받았다.

또 지역 기반 출판사 ‘마음모자’가 마포구 대표 행사인 ‘더북데이’에서 동화책 만들기 부스를 운영하는 등 주민과의 활발한 교류 사례도 소개됐다.

박강수 마포구청장은 “마포출판문화진흥센터는 코로나19라는 어려운 시기에 운영을 시작했지만, 지금은 명실상부한 출판문화의 창작 허브로 자리 잡았다”며 “앞으로도 많은 출판인들이 창작의 열정을 펼치고, 구민 누구나 지적 영감을 나누는 쉼터가 될 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

이번 5주년 기념행사는 9월 12일부터 13일까지 이틀간 열리며, 출판사 대표와 편집자들이 참여하는 토크, 초청 작가 강연, 1:1 창업 멘토링, 미니북 만들기와 워크숍 등 다채로운 강연과 체험 프로그램이 이어질 예정이다.