[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 윤이나가 LPGA투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 루키 시즌 8번째 컷오프를 당했다.

윤이나는 13일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72·6876야드)에서 열린 대회 이틀째 경기에서 3오버파 75타를 쳐 중간 합계 3오버파 147타로 공동 128위를 기록해 컷 탈락했다.

윤이나는 1, 2번 홀에서 두 홀 연속 더블보기를 범했다. 이후 나머지 홀에서 버디 4개를 잡았으나 보기도 3개를 범하는 등 기복이 심한 경기를 했다. 이번 대회가 열리는 대회코스인 TPC 리버스벤드는 컷오프 기준이 2언더파일 정도로 난이도가 높은 편이 아니다.

윤이나는 이날 2라운드에서 292야드에 달하는 장타를 날렸으나 정확도에 문제를 드러냈다. 14개 홀중 9개 홀에서만 볼을 페어웨이에 올렸으며 18개 홀중 10개 홀에서만 레귤러 온에 성공했다. 샷이 흔들리다 보니 롱 퍼트를 많이 해야 해 퍼트 수도 32개로 치솟았다.

윤이나는 내년 시드 유지와 관련해 잔여 경기에서 ‘가슴앓이’를 하게 됐다. 윤이나의 현재 CME 글로브 랭킹은 78위다. 내년 시드가 주어지는 80위까지 아슬아슬한 경계선에 위치하고 있다. 매 대회 80위까지 CME 글로브 포인트가 주어지기 때문에 윤이나는 이번 주 컷 탈락으로 CME 글로브 포인트를 1점도 획득하지 못했다.

윤이나가 출전할 수 있는 LPGA투어 잔여 경기는 총 8개다. 그 중 아시아 지역에서 열리는 아시안 스윙은 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십, 메이뱅크 챔피언십 등 4개인데 컷오프가 없어 출전만 하면 CME 글로브 포인트를 획득할 수 있다. 현재 자격으론 윤이나의 출전하기 어려우나 상위 랭커들이 불참하는 경우가 많아 순번이 돌아올 것으로 보인다.

윤이나는 9월 마지막 주에 열리는 KLPGA투어 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십에 출전한다. 국내에서 뛸 때 자신을 후원해 준 기업에서 개최하는 대회인데 내년 LPGA투어 시드를 생각하면 편한 마음으로 경기를 치르기는 쉽지 않아 보인다.

차나티 와나센(태국)은 이날 4타를 더 줄여 중간 합계 13언더파 131타로 지노 티티쿤(태국)과 찰리 헐(잉글랜드)을 2타 차로 앞서며 선두를 유지했다. 티티쿤은 8타, 헐은 7타를 줄이며 우승 경쟁에 뛰어들었다.

김세영은 이틀 연속 좋은 경기를 해 선두권을 유지했다. 김세영은 버디 5개에 보기 1개로 4언더파 68타를 때려 중간 합계 10언더파 134타로 US여자오픈 우승자인 마야 스탁(스웨덴)과 함께 공동 4위에 올랐다.

전지원은 5언더파 67타를 기록해 중간 합계 9언더파 135타로 넬리 코다(미국), 로티 워드(잉글랜드)와 함께 공동 8위에 자리했다.

김효주는 3타를 줄여 중간 합계 5언더파 139타로 김아림, 리디아 고(뉴질랜드)와 함께 공동 31위를 달렸다. 이틀 연속 2타씩을 줄인 최혜진은 중간 합계 4언더파 140타로 공동 42위다.