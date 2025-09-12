지난해 소액결제 관련 전체 민원의 6배

[헤럴드경제=이용경 기자] 최근 불거진 KT 무단 소액결제 다중피해 사건과 관련해 고객 문의가 9만여건 가까이 쏟아지고 있는 것으로 나타났다. KT가 자체 파악한 소액결제 피해자는 278명에 불과한 상황이라 아직 파악되지 않은 추가 피해자가 더 나올 가능성이 있다.

12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면 전날 오후 6시 기준 소액결제 관련 키워드로 KT에 들어온 고객 문의는 9만2034건으로 집계됐다. 이는 지난해 휴대전화 소액결제 시장 전체 민원 접수인 1만5044건보다 6배가량 많은 수치다.

전날 KT가 발표한 자체 조사 결과에 따르면 무단 소액결제로 인한 피해자는 278명으로 파악됐다. 결제 취소를 포함한 피해액은 약 1억7000만원이다.

KT 측은 불법 초소형 기지국(펨토셀) 접속 회선을 통한 ARS 인증으로 상품권 결제가 이뤄진 사례들을 추출했다고 밝혔다. 다만 9만여건에 이르는 고객 문의 건수를 고려할 때 언제든 추가 피해자가 나올 가능성이 있다.

황 의원 측은 지난달 27일부터 열흘간 소액결제 이용자 수와 이용 금액 등 관련 자료를 요청했으나 KT가 이달 10일 “월별로 관리해 정확한 현황을 곧바로 추출하지 못한다”는 취지로 답변했다고 한다.

황 의원 측은 “과학기술정보통신부가 직접 소액결제 내역을 파악해 실제 피해 규모를 밝히고 KT의 축소 은폐 행위에 대해서도 강력한 제재를 가해야 한다”고 주장했다. 이에 KT 측은 “추가 피해 방지와 고객 보호를 위해 총력을 기울이고 있다”고 했다.