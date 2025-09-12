“거센 파도에 휩쓸리면 생명 장담 못 해… 해안 접근 절대 금지”

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 동해 앞바다가 사실상 ‘위험 수위’에 돌입했다.

동해해양경찰서(서장 김환경)는 13일 오전 9시부터 동해중부전해상에 풍랑특보가 발효됨에 따라 연안사고 위험예보제 ‘주의보’를 긴급 발령했다.

기상특보가 해제될 때까지 바닷가 접근은 극히 위험한 상황이다.

기상청은 이날 오전부터 동해 중부 해역에 초속 9~16m의 강풍이 몰아치고, 파도가 3.5m에 달할 것이라고 예보했다.

이는 사람을 단숨에 삼킬 수 있는 높이로, 실제 해안가에는 이미 거대한 너울성 파도가 들이닥치고 있다. 갯바위와 방파제 일대는 월파가 계속되며, 순간의 방심이 곧 치명적 사고로 이어질 수 있다.

김환경 동해해경서장은 “올해만 16차례 위험예보를 발령했지만, 기상 악화로 인한 연안사고는 계속되고 있다”며 “순찰을 강화해 위험구역 출입자를 즉시 퇴거시키고, 필요하다면 강제 조치도 불사하겠다”고 말했다.

이어 “이번 상황은 단순한 경고가 아니다. 국민 스스로 안전에 동참하지 않으면, 해경의 노력만으로는 인명을 지킬 수 없다”고 거듭 호소했다.