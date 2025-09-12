11일 갯벌 고립된 70대 노인 구조 후 순직 해경, 사고원인 밝힐 민간 진상조사단 구성 15일 李경사 영결식 끝난 뒤 본격조사 착수

[헤럴드경제=이용경 기자] 지난 11일 새벽 갯벌에 고립돼 있는 중국인 노인을 구조하다 순직한 고(故) 이재석 해양경찰관(경사)의 사고 원인을 규명하기 위해 진상조사단이 꾸려졌다.

중부지방해양경찰청은 ‘영흥도 경찰관 순직 관련 진상조사단’을 외부 전문가 6명으로 구성했다고 12일 밝혔다.

이 경사는 전날 오전 3시30분께 인천 옹진군 영흥도 갯벌에서 밀물에 고립된 70대 중국인 A씨를 구조하던 중 실종됐다. 이후 이 경사는 같은 날 오전 9시41분께 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.

진상조사단 단장은 외부 인사가 맡고, 해경은 조사단 활동을 지원할 예정이다. 진상조사단은 이 경사와 함께 근무한 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 동료 등을 상대로 당시 이 경사가 홀로 현장에 출동한 경위 등 사고 원인 전반을 조사할 방침이다.

이날 이 경사의 빈소를 찾은 강훈식 대통령비서실장은 “진상규명단이 설치됐는데 끝까지 사실을 밝히기 위해 노력하겠다”며 “외부 자문단을 통해서도 진상을 확인하도록 하겠다. 해양경찰청장에게도 한 점의 의혹도 없는 조사를 지시했다”고 말했다.

진상조사단의 본격적인 조사 활동은 이 경사의 영결식이 치러지는 오는 15일 이후부터 진행될 예정이다. 중부해경청 관계자는 “민간 진상조사단을 통해 구조 과정 전반을 면밀히 들여다보고 고인의 순직 경위를 밝히겠다”며 “재발 방지책도 마련할 계획”이라고 말했다.

한편 인천해경은 갯벌에 고립됐다 구조된 70대 중국인 A씨를 상대로 조사를 했으나 현재까지 위법 사항은 확인되지 않은 것으로 전해졌다. A씨는 해경이 안전사고 위험예보 주의보를 발령한 전날 새벽 영흥도 갯벌에서 어패류를 채취하다가 고립된 것으로 조사됐다.

인천해경은 대조기(밀물이 가장 높을 때)를 맞아 안전사고가 발생할 우려가 높다고 판단, 지난 6~13일 위험예보 3단계(관심·주의보·경보) 중 주의보를 내렸다.

사고 직전 순찰 드론이 촬영한 영상에는 A씨가 구명조끼도 없이 상의를 입지 않은 채 고립됐다가 이 경사가 입고 있던 부력조끼를 건네받는 모습이 담겼다.

인천해경에 따르면 A씨가 어패류를 채취하던 지역은 출입 통제구역이 아니라고 한다. 이 때문에 위험예보 주의보가 발령됐어도 현행법상 처벌할 근거가 없는 것으로 전해졌다.