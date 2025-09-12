원전 안전·청년 정책 등 지역 현안 정치 쟁점으로 부각

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군의회(의장 김정희)가 12일부터 17일까지 제286회 임시회를 열고 지역 최대 현안인 추경 예산안 심사와 주요 정책 과제 논의에 들어갔다.

이번 회기는 지역경제 침체와 원전 안전 문제가 겹치면서 정치적 의미가 더욱 커지고 있다.

첫날 5분 자유발언에서 김복남 의원은 청년층 결혼·정착 지원 강화를 제안하며 “울진 맞춤형 결혼·청년 지원 정책이 필요하다”고 강조했다. 이는 저출생·인구감소 대응을 군 차원에서 본격화해야 한다는 정치적 메시지로 해석된다.

반면 박영길 의원은 신한울 2호기 방사능 누출과 잦은 가동 중지를 지적하며 “군민의 알 권리를 보장하고 안전대책을 마련하라”고 한수원과 한울원자력본부를 압박했다.

원전 문제는 중앙정부 에너지 정책과 직결된 사안인 만큼, 울진군의회가 지역 차원에서 ‘견제자’ 역할을 자임한 것으로 평가된다.

이날 본회의에서는 박 의원이 발의한 의원 공무 국외 출장 규칙 전부개정 규칙안과 집행부가 제출한 2025년도 제2회 추가경정예산안 등 15건이 상정됐다.

추경은 제1차보다 574억 원 증액된 8,126억 원 규모로, 예산결산특위에서 16일까지 심사 후 17일 최종 의결될 예정이다.

김정희 의장은 개회사에서 “군민 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 위해 의원들이 심도 있는 검토를 해달라”며, “지역경제 침체 상황에서 집행부는 군민 생활 안정과 경기 활성화에 만전을 기하라”고 당부했다.

이번 임시회는 원전 안전 대책과 청년 정책이라는 지역 현안이 동시에 주목받은 가운데, 8천억 원대 추경 심의까지 이뤄져 군정 운영의 정치적 방향을 가늠하는 중요한 분수령이 될 전망이다.