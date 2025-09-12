[헤럴드경제=최원혁 기자] 애플이 역대 가장 얇은 아이폰인 아이폰 에어 광고에 ‘집게손’이 포함된 가운데 유독 한국 광고에만 손가락 없는 아이폰 사진을 공개해 눈길을 끈다.

애플은 지난 9일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크에서 최신 스마트폰 시리즈인 아이폰17 라인업 등 신제품을 공개했다.

아이폰 에어는 역대 가장 얇은 모델로 홍보 이미지에서 두 손가락 사이에 얇은 제품을 들고 있는 모습으로 디자인의 슬림함을 강조했다. 이 광고는 미국, 일본, 중국 등 100여개국 애플 홈페이지에 동일한 이미지가 게시됐지만 한국 홈페이지에서는 집게손 모양을 지웠다.

한국에서만 이 같은 조치를 두고 누리꾼들 사이에서는 남혐(남성혐) 논란을 피하기 위한 것이라는 추측이 나왔다. 무언가를 집거나 가리킬 때 쓰는 집게손 동작은 젠더 갈등의 중심에 있는 표현이다.

이를 두고 누리꾼들은 “애플이 현명한 선택을 했다”는 반응도 있지만 “과도한 검열”이라는 비판도 적지 않다.

엄지와 검지 손가락을 모은 형태인 ‘집게손’은 일부 온라인 커뮤니티에서 남성의 성기 크기를 비하하고 조롱하는 의미로 쓰인다는 주장에서 시작됐다. 남성들 사이에서는 ‘남성 혐오 표현’의 상징처럼 여겨지고 있다. 그간 기업과 정부 기관은 광고나 홍보물에 집게손 이미지를 넣었다가 남성들의 거센 항의를 받은 바 있다. 이로 인해 여러 기업들이 관련 이미지 사용 후 취소 및 사과에 나서기도 했다.