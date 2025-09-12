광주대 졸업생특화프로그램 참가자 모집

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)는 오는 23~24일 우리 대학 졸업생(졸업예정자)과 지역 청년 을 대상으로 경영·사무와 간호 분야 졸업생특화프로그램 직무특강을 진행한다.

이번 특강은 직무에 초점을 두고 23일 오후 6시부터 8시까지 ▷경영/사무의 실제 업무 분석 및 세부 역할과 필요 역량 ▷직무 관련 핵심 키워드 정리 ▷직무 관련 경험을 효과적으로 작성하는 노하우를 집중 교육할 예정이다.

또 24일 오후 3시부터는 ▷간호 직무 면접의 최신 트렌드 ▷면접관의 평가기준 이해 ▷간호사 면접 필수 질문 유형 분석에 대한 간호 분야 직무특강이 2시간 동안 실시된다.

특강 참여자에게는 프로그램 이수 후 1:1 사후관리 상담을 통해 개인별 맞춤형 컨설팅을 추가로 제공하며, 광주대 재학생(졸업예정자)의 경우 ‘호심챌린지’ 0.5점(15,000원 상당) 혜택을 받을 수 있다.

신춘우(회계세무학과 교수) 대학일자리플러스센터장은 “이번 직무 면접 특강을 통해 직무에 대한 전문성을 효과적으로 보여줄 수 있도록 돕는 유용한 프로그램이 되기를 기대한다”고 말했다.