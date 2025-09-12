[헤럴드경제=나은정 기자] 전남 보성군 벌교읍에 월세 1만원으로 최대 10년간 거주할 수 잇는 ‘만원주택’이 들어선다.

군은 청년층과 신혼부부의 주거비 부담을 줄이고 지역 정착을 유도하기 위해 벌교읍 회정리 일원에 ‘전남형 만원주택’을 세운다고 12일 밝혔다. 만원주택은 월 임대료 1만 원으로 최초 4년부터 최대 10년간 거주할 수 있다.

이번 사업에는 지방소멸대응기금 150억 원이 투입되며, 내년 착공에 들어가 2028년 완공될 예정이다. 주택은 50가구 규모의 공동주택으로, 청년 대상(66㎡) 28가구·신혼부부 대상(112㎡) 22가구가 배정된다.

입주 자격은 18세 이상 45세 이하의 청년 또는 신혼부부로 소득 기준과 무주택 요건 등을 충족해야 한다.

군은 만원주택에 대한 주민들의 이해를 돕기 위해 오는 18일 오전 10시 벌교읍 행정복지센터 2층에서 설명회를 연다. 설명회에서는 입주 자격, 신청 절차, 사업추진 현황, 향후 공급계획, 주택 유형 위치 등에 대한 상세한 정보를 제공하고 참석자들의 의견도 청취할 예정이다.

군 관계자는 “지역 청년층 주거비 부담을 줄이고 자립과 지역 정착을 지원할 계획”이라 “청년들이 지역에서 안정적으로 성장하고 정착하는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.