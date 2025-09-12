- 지방 대중교통 인프라 제한적…희소성 갖춰 수요자 선호도 높아

- 역 인근 문화시설, 병원, 학교 등 생활편의시설 갖춰져 인기

- 힐스테이트 가야, 서면역과 사상역 각각 5분, 10분이면 이동가능해

지방 부동산 시장에서도 ‘역세권 프리미엄’은 여전히 유효하다. 지하철 노선이 촘촘한 수도권과 달리, 지방은 대중교통 인프라가 제한적인 만큼 역세권 단지의 희소성이 더욱 부각되기 때문이다.

특히 역세권 아파트는 출퇴근 등 교통 편의성이 뛰어난 데다, 역 주변으로 자연스럽게 형성된 상업시설과 문화시설, 병원 등 다양한 생활 인프라를 가까이에서 누릴 수 있어 실거주 만족도가 높다.

실제로 역세권 단지들의 인기는 분양 시장에서도 확인할 수 있다. 지난달 대구 수성구 범어동에서 분양한 ‘대구범어2차아이파크’의 경우 도시철도 2·3호선 범어역과 수성구민운동장역 더블 역세권이란 점이 부각되며 1순위 청약에서 평균 75.19대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

역세권 단지의 경우 분양권 상태에서도 분양가 대비 수천만원의 웃돈이 붙은 것으로 확인됐다. 국토교통부 실거래가조회에 따르면 지난 23년 분양한 ‘양정 롯데캐슬 프론티엘’ 전용 84㎡는 지난 7월 9억 5370만 원에 분양권이 거래된 것으로 확인됐다. 이는 분양가(8억 8000만 원대) 대비 6000만 원 이상 오른 수치다. 이 단지는 부산지하철 1호선 양정역 역세권 단지로 분양당시에도 많은 분들의 관심을 받으며 단기간에 모든 계약을 마쳤다.

업계 관계자는 “지방은 수도권에 비해 대중교통 인프라가 부족해 역세권 단지의 희소성이 더욱 크다”라며 “역세권은 교통 편의성은 물론, 생활 편의시설과 직결되는 만큼 꾸준히 높은 인기를 유지할 것”이라고 말했다.

이런 가운데, 부산 부산진구 가야동 일대에 들어서는 ‘힐스테이트 가야’가 초역세권 단지로 주목을 받고 있다.

현대건설이 이달 선보일 예정인 이 단지는 부산진구 가야동 197, 197-3번지 일원에 들어서며, 1·2단지 총 487가구 규모로 조성된다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡이하로만 구성되는 것이 특징이다.

부산지하철 2호선 동의대역 초역세권에 입지해 이를 통해서는 부산지하철 1·2호선 환승역인 서면역과 부산김해선·2호선 환승역인 사상역을 각각 5분, 10분이면 이동가능해 대중교통 편의성이 좋다.

또한 가야대로, 수정터널, 백양터널의 진입이 쉬워 부산 전역을 빠르게 이동할 수 있다. 특히 수정터널을 통해서는 부산의 미래 해양 산업 중심지로 거듭나고 있는 북항 일대를 손쉽게 이동 가능해 직주근접성도 우수하다는 평가다.

여기에 인근에는 KTX-이음열차인 중앙선(부전역~청량리역)과 동해선(부전역~강릉역)이 연달아 개통된 부전역이 위치해 서울 접근성과 광역교통망도 갖추고 있다.

초역세권 입지와 더불어 ‘힐스테이트 가야’는 주거생활에 필요한 인프라를 두루 겸비하고 있어 정주여건도 뛰어나다는 평가다.

반경 1km 이내에는 가야초, 개성중, 가야고 등을 포함한 초등학교 4곳과 중학교 2곳, 고등학교 1곳이 밀집돼 교육환경이 좋다. 또한 인근 개금역 주변으로 신생 학원가가 형성되면서, 교육 여건은 더욱 좋아졌다.

단지는 부산의 최대 핵심 상권인 서면 상권이 인접해 쇼핑, 문화 편의시설을 가깝게 이용할 수 있으며, 롯데마트 등의 대형마트와 개금골목시장, 가야시장 등 전통시장의 이용도 편리하다.

여기에 단지 인근으로 인제대백병원, 부산보훈병원 등 대형병원이 자리해 있고, 성형외과·피부과·내과·외과·안과·치과 등 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면 메디컬 스트리트’가 가까워 의료시설을 손쉽게 누릴 수 있는 점도 눈길을 끈다.

‘힐스테이트 가야’는 현대건설의 힐스테이트 브랜드 프리미엄과 함께 실거주의 편의성을 높이는 차별화된 특화 설계가 도입돼 주거 품격을 높일 예정이다.

현대건설의 특허 층간소음 저감기술 ‘H 사일런트 홈 시스템’이 적용될 예정이다. 이는 고성능 복합 완충재 적용으로 걷거나 뛸 때 발생하는 소음 저감과 충격 흡수를 극대화한 바닥구조다.

이 밖에도 단지 내에는 피트니스, H위드펫, 실내골프연습장, 탁구장, GX룸 등 다양한 커뮤니티가 적용될 예정이다.

‘힐스테이트’는 한국표준협회 2023~2024 2년 연속 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 공동주택 및 스마트홈서비스 부문 1위, 부동산R114 2023~2024 2년 연속 베스트 아파트 브랜드 1위, 브랜드스탁 2022~2025 4년 연속 대한민국 브랜드스타 공동주택 부문 1위 등 다수의 수상 기록을 보유하고 있는 주거 브랜드다.

특히 한국기업평판연구소가 발표한 아파트 브랜드 평판 조사에서는 2019년 4월부터 2025년 8월까지 77개월 연속 아파트 브랜드 평판지수 1위를 기록하며 업계 대표 브랜드로서 가치를 공고히 하고 있다.

힐스테이트 가야 견본주택은 부산광역시 연제구 월드컵대로 일원에 마련되며 9월 중 오픈 예정이다.