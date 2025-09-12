희망을나누는사람들 1억 원 상당 성품 지원...생필품 1170박스 수재민, 복지시설에 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 11일 (사)희망을나누는사람들(회장 김정안)로부터 1억 원 상당의 이웃돕기 성품 1170박스를 전달받았다.

구는 이날 오후 3시 구청장실에서 진교훈 구청장과 김정안 (사)희망을나누는사람들 회장 등이 참석한 가운데 ‘이웃돕기 성품 전달식’을 열었다.

이날 전달받은 물품은 세탁세제, 치약, 휴지 등으로 구성된 생필품 꾸러미와 초등 학습지, 유아욕조로 지역 수재민과 사회복지시설 등에 전달될 예정이다.

진교훈 구청장은 “지역 소외계층을 위해 도움의 손길을 주신 희망을나누는사람들에 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “구에서도 기부물품이 도움이 필요한 곳에 잘 전달될 수 있도록 세심히 챙기겠다”고 말했다.

(사)희망을나누는사람들은 취약계층을 위한 사회공헌사업을 지속적으로 펼치고 있다. 지난해부터 기초생활수급 가정 아동 20명에게 매월 5만 원씩 2년 동안 장학금을 지급해오고 있으며, 3억 원 상당의 생필품 꾸러미를 홀몸어르신, 기초생활수급자 등 취약계층에 지원한 바 있다.