정부세종청사서 ‘새 정부 출범 100일 기자간담회’, 청사 내부공사 10월 중 착수 해수부 기능강화·HMM 이전 등은 “다음에”…부산 지역 시민사회단체 반발 클듯

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 전재수 해양수산부 장관이 기자회견을 통해 12월까지 해양수산부 부산 이전을 재차 약속했다. 또 이재명 대통령의 공약인 동남권투자공사에 대해서도 지원의사를 밝혔다. 그러나 부산 지역 시민사회가 꾸준히 요구해온 해양수산부의 기능강화나 HMM 등의 부산이전에 대해서는 구체적 언급을 피해 알맹이가 빠졌다는 지적이 나온다.

전 장관은 지난 11일 정부세종청사에서 진행된 ‘새 정부 출범 100일 기자간담회’에서 “해수부 이전은 10월부터 임시청사 내부 공사에 착수해 오는 12월까지 이전을 완수하겠다”며 “동남권투자공사와 해사법원 부산 설치도 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

전 장관은 그러나 부산 지역 시민사회가 요구해온 국제물류·조선·플랜트·크루즈 관광 등 각 부처로 흩어진 해양 관련 기능을 해양수산부로 모으는 기능 강화와 복수차관제 등에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않았다. 또 HMM 등과 해양산업 관련 생태계를 이끌 대기업 이전에 대해서도 유보적인 입장을 내비쳤다.

전 장관은 이날 해수부 기능을 강화하는 내용이 정부조직법에 담기지 않았다는 지적에 대해 “이재명 정부의 첫 번째 정부조직법 개정안은 철저하게 대통령의 공약을 담아낸 것”이라며 “복수 차관제나 조선해양플랜트 기능 이관 등은 공약에 들어가지 않았다”고 답했다. 그러면서 “가장 급한 현안은 부산에 제대로 안착해서 제대로 역할 하는 것”이라고 했다.

전 장관은 또 HMM에 대해 최근 포스코그룹이 인수를 추진한다는 소식과 관련해 “하나의 해운 선사의 문제로 볼 것이 아니라 국적 선사, 국가 기간산업 측면에서 봐야 한다”면서 “적당한 시점에 HMM 본사 부산 이전과 지배구조 문제에 대해 구체적으로 말하겠다”고 했다.

하지만 부산 지역 시민단체들이 해양수산부의 기능강화가 함께 이뤄져야하고 HMM 등의 부산이전이 이뤄져야만 해수부 이전 효과를 낼 수 있다고 꾸준히 입장을 낸 바 있어 이들의 반발이 클 것으로 예상된다.

실제 박재율 해양수도부산발전협의회 공동대표는 본지가 지난 8일 개최한 ‘글로벌 해양수도 부산의 미래전략’ 토론회에서 “해양 정책의 컨트롤타워가 현장과 긴밀히 소통할 때 정책 효율성과 산업 시너지가 극대화될 수 있다”며 “현재 국가 예산의 1%에 불과한 해수부의 기능과 역할을 대폭 확대해 조선, 국제물류 등 핵심 산업을 확실히 뒷받침해야 한다”고 주장했다.

그러면서 박 대표는 “해양강국 대한민국의 국정과제를 수행해야 할 해양수산부의 기능 및 조직 확대와 관련한 내용이 정부 조직개편안에 빠져 있다”며 “산업은행과 한국해양진흥공사의 공공지분이 70%가 넘는 HMM을 비롯해 해운기업 등을 이전, 해양클러스트를 구축해야만 해수부 부산이전 시너지를 낼 수 있다”고 지적했다.

시민단체의 또 다른 관계자는 “전 장관의 기자간담회 내용을 보면 해수부 기능강화, HMM 등 유관기관이전 시기 등 중요한 알맹이는 빠져있다”며 “계속 이런식으로 질질 끌어서는 안 될 사안”이라고 비난했다.