[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표 양경석)은 오는 26일까지 성남시청소년청년재단과 크라우드펀딩 플랫폼 ‘와디즈’가 함께 추진하는 성남청년 창업역량 강화 프로젝트 ‘THE와플’ 의 공식 펀딩을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 펀딩은 청년 예비 창업가들이 크라우드펀딩 온라인 플랫폼을 통해 자신의 창업 아이디어를 결합한 상품을 선보이고, 시민들의 후원과 응원을 받아 실제 제품 제작으로 이어지는 것을 목표로 한다. 펀딩에 참여하는 예비창업팀은 패션, 뷰티, 홈·리빙, 스포츠, 푸드, 도서, 전자책, 소셜 등 다양한 분야에서 창의적이고 독창적인 프로젝트를 선보인다.

프로젝트는 성남시청소년청년재단이 청년 예비 창업가들에게 팀당 200만원의 초기 개발비용을 지원하고, 와디즈 임직원들의 전문 교육과 마케팅 컨설팅을 제공하여 프로젝트의 전문성과 완성도, 시장 경쟁력을 갖춘 결과물로 탄생했다.

또, 재단 산하 중원, 서현, 정자, 판교, 야탑 5개 유스센터가 연합하여 청년들에게 시설 자원을 무료로 제공하고, 전담 인력을 배치해 창업 과정 전반을 체계적으로 지원하고 있다.

이번 공식 펀딩은 오는 9월 26일까지 와디즈 협력프로그램 내 ‘성남시청소년청년재단’ 콜렉션 페이지를 통해 누구나 제품에 투자하거나 구매할 수 있다.

성남시청소년청년재단 양경석 대표이사는 “더와플은 청년들이 창업을 현실화하고 성장할 수 있는 든든한 발판을 제공하는 프로젝트”라며, “이번 펀딩을 통해 청년 예비창업가들이 한 단계 도약하여 지역 경제 활성화와 일자리 창출에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 했다.