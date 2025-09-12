4대 은행 PB추천 포트폴리오 전략 달러 가치 하락에 金 추가상승 전망 베트남 등 신흥국 통화강세 효과예상 주식, AI·반도체·바이오주에 주목

오는 16~17일(현지시간) 열릴 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미국 기준금리 인하 가능성이 높게 점쳐지면서, 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행) PB들은 고액자산가 대상으로 금 투자 비중을 높이라고 조언했다. 달러 대비 금 선호가 더 커질 것으로 전망돼 자산의 10%를 금으로 보유하는 전략이 제시됐다.

미국 금리 인하 전망 배경으로는 예상보다 부진한 8월 비농업 고용 지표가 꼽힌다. 고용시장이 흔들리면 경기 둔화를 막기 위해 금리를 인하할 수 있기 때문이다. 실제로 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴은 연방 기금금리 선물 시장에서 12월까지 기준금리가 0.75%포인트 인하될 가능성을 78.73%로 반영했다. 이는 하루 전보다 10%포인트 가까이 높아진 수치다.

이런 가운데 최근 금은 연일 사상 최고치를 기록 중이다. 금값은 올해 들어서만 38%가량 급등했다. 조성신 하나법조타운골드클럽 부장은 “달러 가치 하락 시 대체 자산으로 금의 가치는 더 커진다”면서 “자산의 10% 정도를 금으로 보유해야 한다”고 강조했다. 박태형 우리TCE시그니처센터 지점장도 “미국 중심주의와 지정학적 리스크가 확대되는 국면에서는 달러를 대신해 금을 보유할 필요가 있다”고 말했다.

금 투자 방식은 국제시세 추종 금 선물, KRX 금 현물, 골드바, 금 관련 펀드·ETF, 골드리슈 통장 등 다양하다.

먼저 KRX 금 현물은 장내 매매차익 비과세와 높은 접근성이 장점으로 꼽힌다. 주식처럼 증권사에서 금 투자 계좌를 개설해 한국거래소 금 시장을 통해 사고팔 수 있다. 투자수익에 대한 양도소득세 등이 붇지 않는다. 골드바는 실물자산 소유 목적에 적합하나 부가세 10%와 유통 수수료 6% 부담이 따른다. 은행금통장은 소액 투자에 유리하지만, 매매차익에 배당 소득세 15.4%가 붙는다.

최근에는 은행권에서 금 신탁 상품도 등장했다. 하나은행은 국내 금융권 최초로 금 실물을 안전하게 보관하면서 운용을 통해 수익을 제공하는 ‘하나골드신탁(운용)을 출시했다. 집에 묵혀둔 돌반지를 하나은행에 맡기면 연 1.5%의 연간 운용수익과 금을 돌려받을 수 있다. 또 만기 시에는 하나은행의 인증마크가 있는 골드바로 수령할 수 있다는 점도 매력포인트로 꼽힌다.

조 부장은 “기타소득세 300만원 이하까지는 과세에서 제외돼 절세 효과도 있다”면서 “최소 8돈(30g)부터 신탁 가능하며, 기타소득세 300만원 이하를 기대한다면 2억원어치(현재 시세 금 300돈)까지도 운용 가능하다”고 말했다.

미국 금리 인하 시 달러 인덱스 약세가 예상되면서 달러 자산 투자 전략에도 관심이 모이고 있다.

박 지점장은 “달러 인덱스 약세가 반드시 원화 강세를 의미하지는 않는다”며 “오히려 환율이 일시적으로 하락할 때 전체 자산의 20~60% 비중으로 달러를 확보해 달러표시 자산에 투자하는 것이 바람직하다”고 말했다.

조 부장은 “금 10%, 미국과 한국 등 주식 45% , 미국 채권 35%, 그 외 한국채권 10%를 가장 이상적인 포트폴리오로 제안한다”면서 “중동과 러시아 등에서 긴장감이 고조됨과 동시에 트럼프 2기를 맞이해 달러가치는 원화보다는 고정가치가 있다고 보고 있어 달러 표시자산을 30% 정도 보유하는 것을 추천한다”고 했다.

윤지욱 신한프리미어PWM잠실센터 팀장은 “현재는 모든 자산이 고점인 만큼 유동성을 확보하고 시장 변동성을 지켜본 뒤 S&P500이 나스닥 투자를 조금씩 확대해 시장에 대응하는 게 바람직하다”고 조언했다.

최정연 국민은행 강남스타 부센터장은 “달러 약세 국면에서는 신흥국 통화 강세 효과가 나타날 수 있다”며 “특히 저평가됐던 베트남 시장이 MSCI 지수 편입 기대와 함께 주목된다”고 설명했다.

이와 함께 PB들은 추천 종목으로는 AI·반도체·바이오주를 꼽았고, 경기 방어 성격의 헬스케어·필수소비재에 주목할 필요가 있다고 조언했다. 또한 주식과 채권이 혼합된 목표전환형 펀드, 방산·조선 업종 ETF 등도 언급했다.

국내 증시가 상승 흐름을 이어갈 것이라는 전망과 함께 향후 코스피가 3200선 박스권에서 부진할 수 있다는 우려도 제기된다. 이에 대해 윤 팀장은 “외국인들이 한국 증시에 소극적인 이유는 주주친화적이지 않은 기업 문화와 정부 정책의 불투명성 때문”이라며 “밸류업 정책이 실제 기업들에 이행돼야 외국인 자금 유입이 가능하다”고 지적했다.

반면 조 부장은 “상법 개정안, 배당소득 분리과세 등 제도 개선이 추진되면 국내 증시는 체질 개선 국면에 진입할 수 있다”며 “정부의 강한 의지를 감안할 때 중장기적으로 상승 여력은 충분하다”고 평가했다. 정호원 기자