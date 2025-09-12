웨스틴 서울 파르나스 개관 간담회 역량 총동원 도심형 웰니스 호텔 지향 국내 최초 DXC 플랫폼 ‘스마트 버틀러’ 객실 안에서 식당 등 시설 혼잡도 파악

[헤럴드경제=강승연 기자] 파르나스호텔이 1년여간 준비를 마치고 오는 15일 인터컨티넨탈 서울 코엑스를 새단장한 ‘웨스틴 서울 파르나스’의 문을 연다. 그간 라이프스타일 전반으로 사업 영역을 확장해 온 경험을 바탕으로 ‘도심형 웰니스 호텔’을 선보인다는 목표다.

여인창 파르나스호텔 대표이사는 12일 열린 웨스틴 서울 파르나스 개관 기념 미디어 간담회에서 “이제 호텔은 단순한 숙박 공간을 넘어, 고객이 출장이나 여행 중에도 몸과 마음을 재충전하고 일상의 루틴을 유지하며 여가를 즐기는 복합적 공간으로 진화하고 있다”며 이같이 밝혔다.

여 대표이사는 “파르나스호텔이 지향하는 라이프스타일 가치와 가장 이상적인 시너지를 창출할 수 있는 글로벌 브랜드로 메리어트 인터내셔널의 웨스틴을 선택했다”며 “세계적인 웰니스 리더와 국내 대표 호텔 기업이 만나 새로운 역사를 함께 써 내려가는 여정의 시작”이라고 강조했다.

파르나스호텔은 웨스틴 서울 파르나스 개관을 계기로 호텔·복합공간을 비롯한 다층적 포트폴리오 운영 노하우와 글로벌 브랜드의 웰니스 철학을 결합한 새로운 도약에 나선다는 목표다.

이를 위해 국내 호텔 최초의 DCX(디지털 고객 경험) 운영 모델인 ‘스마트 버틀러(Smart Butler)’를 자체 개발, 도입한다. 이날 공개된 투숙객 전용 모바일 플랫폼 스마트 버틀러는 고객 여정 전반을 데이터 기반으로 분석·관리해 개인화된 디지털 여정을 제공하는 서비스다.

고객은 QR 코드 접속만으로 호텔 전반의 정보를 확인할 수 있으며, IoT(사물인터넷) 기술을 활용해 객실 설비 제어, 호텔 프로그램 예약, 인룸 다이닝 주문 및 진행 현황 확인 등을 할 수 있다. 조식 뷔페나 수영장 등 주요 시설의 혼잡도를 실시간으로 확인해 대기 시간을 최소화할 수 있다. AI 기반 맞춤형 추천 기능을 통해 고객의 취향과 니즈에 최적화된 서비스를 실시간으로 제공받을 수도 있다.

세계적인 디자인 그룹 CCD가 인테리어한 총 564개의 객실은 게스트 룸부터 프레지덴셜 스위트까지 8가지 타입으로 구성됐다. 특히 최상층 프라이빗 라운지 ‘웨스틴 클럽’ 혜택이 제공되는 클럽 객실은 144실로 전체의 약 26%를 차지한다. 전 객실에 웨스틴 브랜드의 시그니처 ‘헤븐리 베드’와 침구 컬렉션, 숙면 프로그램을 제공한다. 스위트 객실에는 다이슨 헤어드라이기, 발뮤다 공기청정기, 니치 향수 브랜드 딥티크의 어메니티를 비치했다.

웨스틴 서울 파르나스의 클럽 라운지 ‘웨스틴 클럽’은 호텔 최고층인 30층에 들어선다. 총 702㎡ 규모로 국내 호텔 클럽 라운지 가운데 최대 규모를 자랑한다. 최대 149명이 동시에 이용할 수 있으며, 전면 유리창 너머로 한강과 선정릉을 아우르는 서울 도심의 파노라믹 뷰를 감상할 수 있다.

두 개 층 규모로 조성된 ‘코스모폴리탄’ 피트니스 클럽은 총면적 약 6000㎡ 이상이며, 최고급 피트니스 설비와 맞춤형 프로그램을 갖췄다. 프리미엄 피트니스 브랜드 ‘테크노짐(Technogym)’의 최첨단 운동기구를 비롯해 전문가의 맞춤형 트레이닝과 식이 컨설팅이 결합된 체계적인 건강 관리 프로그램을 제공한다. 골프 스윙 분석기와 AR 기반의 퍼팅 훈련 시스템 등 골프 특화 콘텐츠도 있다.

여 대표이사는 “파르나스호텔의 운영 역량과 웨스틴 브랜드의 글로벌 웰니스 스탠더드를 결합해, 바쁜 일상에서도 심신의 균형을 찾고 자신만의 리듬을 회복할 수 있는 도심형 웰니스의 새로운 기준을 제시하고자 한다”며 “도심 속에서 진정한 휴식과 영감을 발견할 수 있는 웰니스 호텔, 웨스틴 서울 파르나스에 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다.