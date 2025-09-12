양방 주치의는 박상민 서울대병원 교수 맡고 있어

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령의 한방 주치의로 윤성찬 대한한의사협회 회장이 위촉됐다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 이같은 내용을 발표했다.

순천고와 원광대학교 한의과대학을 졸업한 윤 회장은 32년 경력의 임상한의사로 윤한의원 대표원장, 원광대학교 한의학전문대학원 외래교수, 경기도한의사회장, 의료개혁특별위원회 위원을 지냈다.

현재 원광대학교·우석대학교 외래교수이며, 국제동양의학회 한국지부대표, 국민권익위원회 취약계층 권익보호위원이다.

대통령실은 “윤 회장은 한의학 박사로서, 수원시 보건의료인상, 경기도지사 표창, 보건복지부 장관 표창 등을 수상했다”면서 “최근 타이완에서 ‘세계를 빛낸 동양의학 리더상’을 수상했다”고 밝혔다.

한편 이 대통령의 양방 주치의는 박상민 서울대병원 가정의학과 교수가 맡고 있다. 박 교수는 충남 서천 출신으로 서울과학고와 서울대 의대를 졸업했다. 한국보건의료연구원 연구기획단장과 건강증진센터장 등을 지냈다. 현재 서울대 의대 건강시스템 데이터사이언스 랩 책임교수로 있다.

대통령 주치의는 차관급 예우를 받는 무보수 명예직으로 활동비 외에 공식 급여를 받지 않는다. 평소에는 소속 병원에서 근무하며 정기적으로 대통령의 건강을 확인하고 해외 순방 시 동행한다.