AI행정 선도 공직자 30명 자격증 취득

[헤럴드경제(강진)=김경민기자]강진군이 지난 3개월간 공직자 디지털 역량 강화를 목표로 추진한 AI 자격취득 교육이 뚜렷한 성과로 이어졌다. 최근 치러진 자격시험에 34명이 응시해 30명이 합격하는 높은 합격률을 기록한 것이다.

이번 교육은 직원 수요조사 결과를 반영해 3개의 반으로 나눠 운영됐으며, AI 기본 개념 학습부터 자격시험 대비 모의시험까지 단계적으로 진행됐다.

이를 통해 직원들은 AI에 대한 이해도를 높이고, 디지털 전환 시대에 필요한 역량을 갖출 수 있는 기반을 마련했다. 단순한 자격 취득을 넘어 향후 행정 현장에서 AI를 적용할 수 있는 가능성을 넓혔다는 점에서 의미가 크다.

강진군은 이번 성과를 계기로 앞으로도 공직자 대상 AI 교육을 정례화하고, 업무에 활용할 수 있는 다양한 사례를 공유하며 조직 전반의 디지털 마인드를 강화해 나갈 계획이다. 특히 AI 기술을 접목한 행정 혁신 모델을 적극 발굴해 군민들이 체감할 수 있는 서비스 개선으로 이어가겠다는 방침이다.

강진원 강진군수는 “직원들이 자발적으로 도전해 높은 합격률을 이뤄낸 것은 조직의 큰 성과”라며 “단순한 자격 취득에 그치지 않고, 행정 전반에서 AI를 활용하는 자신감으로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 공직자들이 디지털 시대에 뒤처지지 않고 선도할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

이번 결과는 시험 대비 교육의 성과를 넘어, 강진군 공직자들이 디지털 행정 시대에 한 발 더 다가섰음을 보여주는 상징적인 사례로 평가된다.