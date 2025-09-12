- 수산업체에 ‘온도센서 스티커’ 지원, 상온서 2∼3시간 노출 시 ‘빨간색’…소비자 먹거리 안전 등 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 도내 수산업체를 대상으로 ‘수산물 온도센서 스티커 지원 사업’을 시범 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 도내 냉장·냉동 수산물 제품에 대한 신선도 제고, 소비자 먹거리 안전성 보장, 충남 수산물 브랜드 가치 제고 등을 위해 추진 중이다.

수산물 온도센서 스티커는 냉장·냉동 수산물 제품 포장에 부착하며, 운송 과정 등에서 일정 온도 이상으로 올라가거나 상온에 2∼3시간 이상 노출될 경우 스티커는 파란색에서 빨간색으로 바뀐다.

이 스티커를 통해 수산업체들은 보다 안전하고 투명하게 수산물을 유통하고, 소비자들은 직접 신선도를 확인하며 안심하고 제품을 구매할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

도는 스티커 8만 장을 제작, 도내 본사 또는 공장을 둔 15개 기업에 배부할 계획이다.

정병우 도 어촌산업과장은 “수산물 온도센서 스티커 지원 사업은 소비자의 먹거리 안전성을 한층 강화하는데 기여하게 될 것”이라며 “앞으로도 충남 수산물이 신뢰받는 먹거리로 자리매김 할 수 있도록 다양한 정책을 마련, 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 도는 지난 11일 지원 기업 및 홍보 서포터즈단 등 30여 명을 초청해 발대식을 개최하고, 본격적인 사업 추진을 알렸다.

서포터즈단은 수산물 온도센서 스티커 활용 체험을 통해 배송 과정에서의 신선도 관리 효과를 확인하고, SNS 콘텐츠 제작 및 후기 공유를 통해 소비자 의견을 수렴할 계획이다.