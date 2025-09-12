김을 작가의 개인전 ‘Twilight Zone Studio’ 10월 26일까지 개최...작업실을 예술 작품으로 재해석한 ‘작업실 프로젝트’의 마지막 회차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 사비나미술관에서 10월26일까지 김을 작가의 개인전 ‘Twilight Zone Studio (부제: 우리는 황혼의 세계에 살고 있다)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 2015년부터 이어져 온 ‘작업실 프로젝트’의 13번째이자 마지막 회차로, 연작의 마무리이자 새로운 출발점으로써 작가의 창작 여정을 결산하는 최대 규모의 프로젝트다.

작가는 전시를 통해 12차례에 걸쳐 작업실을 고정된 실체가 아닌 끊임없이 재해석되고 진화하는 작품임을 보였다.

‘Twilight Zone Studio’ 전시는 김을 작가의 오랜 창작 여정과 함께해 온 실제 작업실을 전시장에 축소 재현, 이를 하나의 독립적인 작품으로 선보이는 프로젝트다. 스튜디오를 배경 삼는 전시가 아닌 스튜디오 자체가 예술이 되는 전례 없는 시도이다.

작가는 전시의 초점을 결과물에서 창작 과정과 환경으로 전환한다. 이에 따라 미술관은 관객을 작가의 사적인 사유 공간이자 창조의 원점으로 안내하는 예술 경험의 무대가 된다.

전시 제목 ‘Twilight Zone Studio’는 작가가 가장 오래 머무르는 작업실을 가리키는 별칭으로, 현실과 비현실, 이상과 실제, 삶과 죽음이 공존하는 황혼 지대를 의미한다. 이 공간은 유형과 무형, 물질과 개념이 경계를 허물며 작가의 존재와 지각, 존재론적 탐색을 시각화하는 상징적 구조물로 재탄생한다.

부제인 ‘우리는 황혼(Twilight)의 세계를 살고 있다’는 영화 ‘테넷’ 대사를 인용한 것이다.

전시의 독특하고 중요한 측면은 작업실이 물리적 환경을 넘어 작가의 정신적 궤적과 존재론적 탐색을 담는 상징적 구조물로 재탄생한다는 데 있다. 작가는 10년간의 목수 경험을 바탕으로, 자신의 스튜디오를 짓는 데 직접 참여했다.

2층 전시장에는 작가의 용인 작업실을 축소한 3채의 스튜디오가 설치된다. 1동은 드로잉 작업, 2동은 입체 조형 작업 공간으로 밥 딜런의 노래가 흐르며, 3동은 내면 성찰의 공간이다. 입체 작품 57점으로 구성된 ‘Box Object’ ‘Studio’ 연작과, 사후 세계 자화상 ‘무제’, 실험적 드로잉 작품 ‘자소상이 되어 버린 드로잉1, 2, 3’도 함께 전시된다.

3층 전시장에는 회화의 본질과 한계를 탐구한 ‘Beyond the Painting’과 ‘Controversial Painting’ 연작이 펼쳐진다. 평면과 입체 부조 형식을 활용해 회화의 공간성과 표현 가능성을 실험적으로 탐색한다. 관람객은 찢어진 평면과 어둡게 분할된 공간을 통해 회화 넘어 감춰진 세계를 경험할 수 있다.

4층 전시장에는 작가가 지난 30여 년간 제작한 총 136점의 드로잉 ‘Daily Drawing’이 전시된다. 일상의 감정과 생각을 자유롭게 표현한 이 작품들은 아날로그적 제작 방식을 통해 창작의 본질을 되짚으며, 작가의 독창적인 시선을 보여준다.

전시 연계 프로그램으로는 작가 김을과 함께하는 ‘드로잉 스쿨’이 마련된다. 작가로 성장하고 싶은 대학 재학생 이상 5명을 대상으로 총 5회에 걸쳐 진행되며, 드로잉의 본질과 창작 노하우를 직접 배우고 소통할 수 있는 특별한 시간이다. 참가비는 1인 2만 원이며, 관람료 포함이다.

오는 20일에는 김을 작가와 김남시 이화여대 교수의 아티스트 토크가 진행된다.

이 밖에도 미취학 아동부터 청소년까지를 위한 창작 교육 프로그램 ‘나만의 세계, 나만의 공간’이 9월 16일부터 10월 26일까지 운영되며, 글쓰기와 드로잉, 채색, 콜라주 등 다양한 활동으로 작가의 작품 세계를 체험할 수 있다. 참가비는 1인 1만5000 원이며 전시 관람료가 포함된다.

이명옥 사비나미술관장은 “이번 전시는 작업의 결과물이 아닌, 그 과정을 작품으로 삼는 새로운 시도를 통해 창작의 본질과 작가 정신을 조명한다”며 “작가의 지난 10여 년의 여정을 집약한 이 프로젝트는 현대미술에서 예술가의 존재 방식과 창작 환경에 대한 깊은 성찰을 관객에게 선사할 것”이라고 말했다.