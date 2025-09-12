[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 11일 서울 신라호텔에서 열린 ‘제14회 대한민국 지식대상’시상식에서 행정안전부 장관상을 수상했다.

전국 17개 시·도교육청 가운데 이름을 올린 곳은 경북교육청이 유일하며 수상의 배경에는 전국 최초로 도입한 ‘온디맨드(On-Demand) AI 학교지원종합자료실’서비스 운영에 있다.

‘온디맨드(On-Demand) AI 학교지원종합자료실’은 사용자의 업무 패턴에 따라 요청하는 자료를 제공하는 서비스로 기존 자료의 AI 검색·응답형 시스템을 넘어 교직원 개개인의 업무 패턴과 학교 특성을 반영한 맞춤형 자료를 자동 제공하는 방식으로 교육행정의 패러다임을 전환했다는 점이 높은 평가를 받았다.

특히 △업무 특성별 신속 대응 △최신 지식정보의 실시간 반영 △교원 친화적 접근성 강화 등의 성과가 심사위원단의 호평을 이끌었다. 행정 지식관리의 새로운 모델을 제시했다는 점에서 수상 의미가 크다.

임종식 경북교육감은 “이번 수상은 경북교육청이 추진해 온 업무혁신의 결실”이라며 “앞으로도 선생님들이 학생 곁에서 더 집중할 수 있도록 학생 중심의 미래 교육을 실현해 나가겠다”라고 말했다.