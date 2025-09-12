유튜버 궤도·프로 바둑 기사 이세돌·공부의 신 강성태 대표 등 4차산업 맞춤형 강연회 개최 구로학습지원센터 누리집에서 교육 과정별 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 4차산업혁명 시대를 이끌어갈 창의적인 미래인재 양성을 위해 ‘fly high 꿈꾸는 창의’ 프로그램을 운영한다.

구는 지난 5월 구로창의문화예술센터(경인로 416)를 정식 개관했다. 구로창의문화예술센터는 지상 4층, 연면적 3496㎡ 규모의 복합문화시설로 1층 구로재난안전체험장, 2~3층 구로학습지원센터 2관, 4층 다목적 공연장으로 구성됐다.

구로학습지원센터 2관에서는 지난 4월부터 학생과 학부모를 대상으로 무인기(드론), 자율주행자동차, 방송영상 제작 등 4차산업 관련 신기술 학습 프로그램을 제공하는 구로창의융합교육장을 운영하며 교육·문화의 거점 공간으로 활용하고 있다.

구는 교육·문화의 거점 기능을 한층 더 강화하고자 ‘fly high 꿈꾸는 창의’ 프로그램을 준비했다.

이번 프로그램은 △놀면서 배우는 수학·영어의 배움여행 교육 △궤도가 들려주는 과학 소통 강연회 △이세돌 사범이 전하는 미래의 힘 체험 및 강연회 △보드게임을 이용한 창의융합 교육 △인공지능(AI)시대 자녀들에게 필요한 공부의 이유 강연회 등 학생들에게 4차산업 미래 및 진로 교육 으로 창의․융합 역량을 키울 수 있도록 운영된다.

‘놀면서 배우는 수학·영어의 배움여행 교육’은 15일부터 12월 11일까지 초등학교 3∼4학년 30명을 대상으로 매주 월·수요일은 수학, 화·목요일은 영어 수업이 오후 4시부터 5시 40분까지 열린다.

‘궤도가 들려주는 과학 소통 강연회’는 10월 14일 오후 4시 30분 구로창의아트홀에서 열리며, ‘이세돌 사범이 전하는 미래의 힘 체험 및 강연회’는 11월 4일 오후 4시에 진행된다.

‘보드게임을 이용한 창의융합 교육’은 11월 7일부터 12월 29일까지 운영, ‘AI시대 자녀에게 필요한 공부의 이유’ 강연회는 11월 19일 오후 4시에 공부의 신 강성태 대표가 참여해 학습 동기와 배움의 의미를 전달할 예정이다.

모든 교육 과정은 선착순 모집으로 진행되며 모집 일정과 신청 방법 등 자세한 사항은 구로학습지원센터 누리집에서 확인하거나, 전화로 문의하면 된다.

구는 이번 프로그램을 통해 학생들의 창의적 사고와 미래 역량이 한층 강화될 것으로 기대되며, 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 마련해 구민 누구나 쉽게 접하고 즐길 수 있는 구로창의문화예술센터로 발전시켜 나갈 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “이번 프로그램은 학생들이 다양한 활동에 직접 참여하며 창의력과 도전 정신을 키울 수 있는 소중한 기회”라며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.