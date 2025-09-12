“비자 발급 문제 있으면 직접 돕겠다”…개선 시사

[헤럴드경제=정목희 기자] 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 최근 미국 이민당국의 단속으로 촉발된 대규모 한국인 근로자 구금 사태와 관련해, 한국 기업들이 미국에 인력을 파견할 경우 반드시 정식 비자를 받아야 한다고 강조했다.

러트닉 장관은 11일(현지시간) 유튜브에 공개된 미국 온라인매체 악시오스(Axios) 인터뷰에서 “우리는 현대가 미국에서 공장을 짓는 것을 환영한다. 훌륭한 일”이라면서도 “근로자들에게 적합한 비자, 즉 근로 비자를 받아야 한다”고 말했다. 그는 이어 “한국인 근로자들이 관광 비자로 입국해 현장에서 일했다”고 지적했다.

다만 이는 합법적인 단기 상용 비자인 B-1 비자 소지자까지 구금 대상에 포함됐다는 점을 간과한 발언으로 풀이된다.

러트닉 장관은 “이민세관단속국(ICE)의 조치가 장관으로서 해외투자 유치 업무를 어렵게 하지 않느냐”는 질문에 “그렇지 않다”고 답했다. 그러면서 “나는 한국 측에 ‘제발 제대로 된 비자를 받으라. 문제가 생기면 내게 전화하라. 내가 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 연락해 돕겠다’고 말했다”고 전했다.

그는 또 “잘못된 방식으로는 더 이상 안 된다. 트럼프 대통령은 모든 절차가 정당하게 이뤄지길 원한다”며 “근로자를 데려오려면 합법적인 절차를 밟아야 하고, 규정을 피해갈 수는 없다”고 덧붙였다.

앞서 4일 미 이민당국은 조지아주 엘러벨에 있는 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 단속해 한국인 317명을 구금했다. 당국은 무비자 프로그램인 전자여행허가제(ESTA)나 B-1 비자로 입국한 근로자들이 체류 목적을 벗어나 실제 노동에 종사한 점을 문제 삼았다.

잔류를 선택한 1명을 제외한 한국인 316명과 외국인 14명은 약 일주일간 구금된 뒤 이날 석방돼 귀국길에 올랐다.