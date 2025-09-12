[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 한가인이 연예인 친구가 많지 않다고 털어놨다.

한가인은 11일 자신의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에 업로드된 ‘연예인 친구 거의 없는 한가인이 찐친 배우 ’신현빈‘을 만나면 생기는 일 (슬의생 장겨울 근황)’이라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

한가인은 “제가 연예인 분들과 친분이 많지 않다.아이 친구 엄마들이나 원래 친했던 친구들이랑 친하다”고 설명했다.

이날 게스트로 나온 신현빈에 대해선 “많지 않은 연예인 친구 중 한 분”이라고 부연했다.

한가인과 신현빈은 지난 2018년 방송된 OCN 드라마 ‘미스트리스’에 함께 출연한 것을 계기로 친분이 생겼다.

한가인은 “사회 생활을 하다 만나면 마음을 터놓고 지내기가 쉽지 않다”면서 “또 우리는 하는 일 때문에 아무래도 벽을 쌓게 되고, 마음을 보여주기가 쉽지 않다”라고 고백했다.

그럼에도 신현빈과 관계에 대해선 “‘미스트리스’를 찍으면서 여자 넷이서 진짜 말을 많이 했다. 고등학교 때 친구들 같았다”고 돌아봤다.