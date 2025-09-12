지난해 11월 사업시행계획인가…올해 하반기 관리처분계획 인가 신청 추진 2개 단지 통합 재건축…대단지 프리미엄 공동주택으로 조성 7호선 신풍역 250m 거리…향후 신안산선 개통으로 접근성 강화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 신길동 신풍역 인근 신길우성2차아파트와 우창아파트가 통합 재건축을 통해 총 1212세대 규모의 대단지로 새롭게 조성된다고 밝혔다.

이 사업은 2020년 정비구역 지정 이후 2024년 11월 사업시행계획 인가를 획득, 본격적인 재건축 단계에 들어서며 속도감 있게 사업이 추진되고 있다.

정비계획안에 따르면 우성2차(15층 725세대)와 우창아파트(12층 214세대)는 최고 35층, 13개 동, 총 1212세대의 대규모 아파트 단지로 재탄생한다.

여러 아파트 단지를 묶어서 추진하는 통합 재건축은 대규모 기반시설 정비와 주택의 효율적 배치에 유리하고, 규모의 경제로 사업비를 절감할 수 있다는 장점이 있다. 주민들은 관리비 절감과 함께 ‘대단지 프리미엄’을 기대할 수 있다.

특히 사업구역과 7호선 신풍역은 평균 250m 정도 거리로 뛰어난 역세권 입지를 확보하고 있으며, 향후 신안산선 추가 개통으로 광역 교통 접근성이 한층 강화될 전망이다.

해당 정비구역은 사업시행계획 인가 이후 감정평가와 관리처분계획 공람을 진행, 올해 하반기에는 관리처분계획 인가 신청을 목표로 하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “이번 통합 재건축은 노후 아파트가 쾌적하고 안전한 주거단지로 거듭나는 중요한 전환점”이라며 “특히 두 단지의 통합 재건축임에도 큰 갈등 없이 사업이 원활히 진행되고 있는 점이 의미가 크다. 앞으로도 재개발, 재건축 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.