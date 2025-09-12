[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘스태그플레이션(Stagflation, 물가 상승 속 경기 둔화)’의 조짐을 보였다는 분석이 나올 만한 경기 수치들에도 불구하고 뜨겁게 달아 오른 미 증시 투자자의 투심을 잠재울 순 없었다. 미 8월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 더 뜨거웠고 고용은 예상보다 더 차가웠지만, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 경로를 뒤집을 정도는 아니라는 분석에 뉴욕증시 3대 주가지수가 또 한 번 동반 ‘사상 최고가’ 기록을 경신했다.

12일 금융투자업계에 따르면 11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 617.08포인트(1.36%) 급등한 4만6108.00에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 55.43포인트(0.85%) 뛴 6587.47, 나스닥종합지수는 157.01포인트(0.72%) 상승한 2만2043.07에 장을 마쳤다.

3대 주가지수는 모두 사상 최고치로 마감했다.

물가는 뜨거워지고 고용은 식는 스태그플레이션 조짐이 한층 뚜렷해졌다.

미국 노동부는 8월 전품목 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승했다고 발표했다. 7월의 0.2% 상승보다 0.2%포인트 튀어 올랐다. 전년 동기 대비로도 2.9% 올라 7월의 2.7%에서 상승 각도가 가팔라졌다. 전월비 수치는 시장 예상치 또한 웃돌았다.

월간 기준 0.4% 상승은 지난 1월의 0.5% ‘깜짝 상승’ 이후 최대치다. 관세 여파가 물가에 더 반영됐다고 해석될 수 있는 대목이다.

동시에 실업보험은 급증하면서 고용 악화에 대한 불안은 더 커졌다.

노동부에 따르면 지난 6일로 끝난 한 주 동안 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준으로 26만3000건으로 집계됐다. 시장 전망치 23만5000건을 대폭 웃돈다. 2021년 10월 23일로 끝난 주간(26만8000건) 이후 가장 많았다.

다만 시장은 이 같은 부담에도 아랑곳하지 않고 상승폭을 확대했다. 인플레이션보단 경기둔화에 주목하면서 연준의 정책 경로는 뒤집히지 않을 것이라는 기대감이 컸다.

제이 우즈 프리덤캐피털마켓 수석 시장 전략가는 “0.25%포인트 인하는 준비운동이며 실업률 데이터를 고려하면 0.5%포인트 인하도 여전히 테이블에 올라와 있다”고 말했다.

고용 악화에 금리인하 속도가 더 빨라질 것이라는 베팅은 더 강해졌다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 75bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률은 78.73%로 반영됐다. 전말 마감 무렵의 68.1%에서 10%포인트 가까이 올랐다.

업종별로는 에너지를 제외한 모든 업종이 올랐다.

이날은 우량주 위주로 구성된 다우 지수가 특히 강했다. 금융주와 산업주, 정유주, 경기순환주 등 그간 기술주 강세로 소외됐던 종목이 지수를 끌어올렸다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 애플이 1% 이상 올랐고 테슬라는 6% 넘게 뛰었다.

전날 기록적으로 폭등하며 단숨에 시가총액 1조달러에 가까워진 오라클은 이날 6% 넘게 밀리며 숨을 골랐다.

파라마운트스카이댄스가 워너브로스디스커버리의 인수를 준비하고 있다는 소식에 워너브로스의 주가는 29% 폭등했다. 파라마운트의 주가 또한 16% 급등했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.64포인트(4.17%) 떨어진 14.71을 가리켰다.