신작 ‘동그라미’ 개봉 전 스페셜 상영 및 GV

[헤럴드경제=손미정 기자] 신작 ‘동그라미’ 개봉을 기념해 오기가미 나오코 감독의 대표작과 신작을 만나볼 수 있는 특별전이 오는 17일부터 30일까지 CGV 아트하우스에서 진행된다.

CGV는 오기가미 나오코 감독의 대표작과 최신작 등 총 5편을 한자리에서 만날 수 있는 ‘오기가미 나오코 감독전’을 개최한다고 11일 밝혔다.

‘오기가미 나오코 감독전’에서는 북유럽 헬싱키의 작은 식당을 배경으로 식당을 찾은 다양한 손님들의 이야기를 담아 많은 관객들의 인생 영화로 손꼽히는 ‘카모메 식당’, 바닷가 마을에서의 느린 휴식을 담아내 힐링 시네마의 대표작으로 꼽히는 ‘안경’, 무코리타 연립주택에 모인 사람들의 다채로운 사연을 따뜻하게 그려낸 ‘강변의 무코리타’를 선보인다. 블랙 코미디적 색채로 새로운 시도를 보여준 ‘파문’도 상영된다.

신작 ‘동그라미’는 내달 1일 개봉일보다 앞서 스페셜 상영으로 볼 수 있다. 아티스트로 자리 잡지 못하고 일자리마저 잃어버린 사와다가 우연히 그린 동그라미 하나로 세계적인 유명세를 얻게 되는 이야기를 담은 영화로, 그룹 ‘킨키 키즈’의 도모토 츠요시가 27년 만에 주연을 맡아 화제를 모았다. 관객과의 대화(GV)도 예정돼 있다.

‘오기가미 나오코 감독전’을 통해 ‘카모메 식당’, ‘안경’, ‘강변의 무코리타’, ‘파문’을 관람한 고객에게는 각 영화의 A3 사이즈 포스터를 선착순 증정한다.

전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 “오기가미 나오코 감독은 특유의 따뜻한 시선과 유머로 국내 관객들에게도 많은 사랑을 받아왔다”며 “대표작부터 신작까지 한자리에서 만날 수 있는 이번 감독전을 통해 극장에서 영화를 관람하며 마음 따뜻해지는 시간 보내길 바란다”고 말했다.