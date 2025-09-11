“학살책임자 직계 외교 요직 임명은 국민에 대한 배신·폭거” 규탄

[헤럴드경제=서경원 기자] 이재명 정부 첫 주중대사로 노태우 전 대통령의 장남 노재헌(60·사진) 재단법인 동아시아문화센터 이사장이 내정된 것으로 알려지면서 5·18 민주화운동 관련 단체가 강력 규탄하며 반발했다.

5·18 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18 기념재단은 11일 성명을 내고 “우리는 최근 정부의 주중대사 내정에 대해 강력히 규탄한다”며 “5·18 민주화운동은 국가 폭력에 맞서 피로 지켜낸 대한민국 민주주의의 뿌리이며, 수많은 희생 위에 세워진 오늘의 민주정부는 그 정신 위에 서 있다. 그런데도 학살 책임자의 직계 가족을 외교의 요직에 임명하는 것은, 5·18 희생자와 유족은 물론 민주주의를 지켜온 국민 전체를 모독하는 행위”라고 밝혔다.

그러면서 “우리는 분명히 요구한다. 정부는 이번 임명계획을 즉각 철회하라”며 “국민 앞에 진심 어린 사과를 하고, 5·18정신과 민주주의 가치를 존중할 것을 약속하라. 다시는 역사적 상처를 외면하고 국민 신뢰를 무너뜨리는 인사가 있어서는 안 된다“고 강조했다.

정부는 노 이사장을 중국대사로 낙점하고 관련 실무 절차를 추진하고 있는 것으로 전해졌다.