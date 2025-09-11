[헤럴드경제=최원혁 기자] 작곡 윤일상이 병역 기피 논란으로 질타를 받은 가수 유승준(본명 스티브 유)의 과거 인기에 대해 언급했다.

윤일상은 지난 10일 유튜브 채널 ‘프로듀썰 윤일상’에서 유승준의 데뷔 시절과 당시의 인기 등을 묻는 질문에 답했다.

영상에서 제작진이 윤일상에게 “유승준의 데뷔 앨범을 프로듀싱하지 않았느냐”고 말을 꺼냈다.

이에 윤일상은 PD에게 “나락 가고 싶니?”라면서도 이내 “당시의 인기는 지드래곤과 비교가 안 됐다. 아마 지금이었으면 전 세계급으로 난리가 났을 것이다. 마이클 잭슨처럼 키우려고 제작사가 마이클 잭슨을 직접 만나러도 갔다. 마이클 잭슨도 ‘춤을 잘 춘다’고 평가했다”며 함께 작업했을 당시를 회상했다.

윤일상은 “데뷔 앨범은 ‘사랑해 누나’라는 곡이었다. 당시에 윤일상 쿼터제가 막 됐을 때다. 그런데 타이틀이 ‘사랑해 누나’에서 ‘가위’로 바뀌었다. 눈빛과 액션, 춤이 엄청나지 않았나. 내가 처음으로 프로듀싱을 해보고 싶다고 말했던 아티스트”라고 말했다.

이후 윤일상은 유승준의 실제 성격에 대해 “싹싹했다. 나는 좀 어려운 대상이라 그런지 곁을 주지 않았다. 일적으로만 주로 봤었다. 승준이가 마음은 미국에 있었던 것 같다. 자기가 돌아갈 곳은 미국이라고 생각했던 것 같다. 그때의 내 추측은 그랬다”고 회상했다.

또 윤일상은 유승준의 병역 기피에 대해 “말이 안 되는 선택”이라고 표현한 뒤 “약속을 했고 대중에게 호언장담을 하지 않았느냐. 그걸 못 지켰으면 진정한 사과를 해야 한다. 사과는 받는 사람이 인정해야 할 때까지 하는 거다. 국가에 대한 배신 느낌이 강했다”고 말했다.

그러면서 “지금도 가끔 연락을 하긴 하는데 이 영상 때문에 승준이가 나를 안 본다면 어쩔 수 없다. 개인적으로 승준이를 미워하지는 않는다. 하지만 연예인 유승준으로서는 잘못한 것”이라고 안타까움을 드러냈다.

앞서 서울행정법원 행정5부(재판장 이정원)는 지난달 28일 유승준이 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 제기한 사증 발급 거부 처분 취소 소송 1심 선고기일에서 원고 승소 판결했다.

재판부는 “유씨의 언동이 대한민국 안전보장, 질서유지, 외교관계 등의 이익을 해칠 우려가 뚜렷하게 인정되지 않는다”며 “유씨의 입국을 금지했을 때 얻을 수 있는 공익보다 유씨가 입는 불이익의 정도가 더 커 이는 비례 원칙 위반”이라고 밝혔다. 다만 재판부는 “이번 선고 결과가 유씨의 과거 행위가 적절했다고 인정하는 것은 아니다”라고 덧붙였다.

한편 유승준은 국내서 가수로 활동 할 당시 군 입대를 공언했다. 하지만 공익근무요원 소집 통보를 받은 유승준은 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국했다가 돌연 미국 시민권을 취득해 병역 기피 논란을 자초했고 법무부는 그의 입국 금지를 결정했다.