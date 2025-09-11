금감원 녹색여신 키우고 스트레스 테스트 추진 기후 시나리오부터 리스크 관리…AI 감독 본격화 “사회적 비용 완충해야”…민관·글로벌 연계 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] “기후위기 대응 체계는 단기에는 비용이 따르더라도 장기적으로는 모두에게 이익입니다. 금융회사의 경영 전반에 이를 내재화할 수 있도록 감독하겠습니다.”

이찬진 금융감독원장이 기후위기 관리의 방향으로 ‘단기 비용-장기 이익’ 원칙을 제시하며, 인공지능(AI) 등 기술을 활용한 대응 체계 구축을 강조했다. 금융감독원은 녹색여신 제도 정착과 전환금융 지원, 기후 스트레스 테스트 고도화 등을 통해 금융권의 기후위기 대응 역량을 높이겠다는 방침이다.

금감원은 이화여자대학교와 함께 11일 오전 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 이삼봉홀에서 ‘Next-Gen Climate Risk Management with AI and Tech’를 주제로 기후위기 관리 국제 콘퍼런스를 개최했다고 밝혔다. 이번 콘퍼런스에는 프랑스 금융감독당국과 함께 기상청, 외국계 금융사(HSBC, ING, MUFG), 연구기관이 참여했다. 이들은 저탄소 전환을 위한 금융감독정책과 경영전략 등의 현황 공유와 미래 대응방안에 대해 논의했다.

이 원장은 이날 개회사를 통해 “새 정부의 기후위기 대응과 지속할 수 있는 에너지 전환 추진 전략을 통해 한국 경제는 새 성장 기회를 열 수 있다”면서도 “기후위기 대응 과정에서 발생할 수 있는 사회적 비용이 있는데, 금융권도 생산적 부문에 대한 자금 공급뿐만 아니라 불가피하게 발생하는 비용을 경감시키는 데 힘써야 한다”고 강조했다.

그는 금감원 핵심 업무 추진 방향으로 ▷저탄소 전환 부문에 대한 자금 공급 지원 ▷기후위기 관리 체계 강화 ▷기후위기 대응 과정 소통 확대·사회적 비용 최소화 등을 내세웠다. 또한 ▷탄소감축 효과가 입증된 사업에 대한 녹색여신 정착 ▷중장기 감축 기여 산업에 대한 전환금융 도입 ▷AI 기반 기후위기 관리 체계 고도화 등을 주요 정책 과제로 제시했다.

이 원장은 “금융권이 사회와 시장을 잇는 매개가 돼야 한다”며 민관 협력의 중요성을 강조했으며, 이향숙 이화여대 총장도 “이화여대가 인공지능시대를 이끌어갈 인재를 양성함과 동시에 기후 관련 AI 대응 기반을 강화하고 있다”고 화답했다.

이어진 주제발표에서는 AI를 활용한 기후위기 관리 전략과 각국의 정책·시장 대응 사례가 공유됐다. 프랑스 금융감독청(ACPR)은 “기후위기 자체는 새로운 위험이 아니라 기존 신용·시장·운영 위험의 변형된 형태”라며 전통적 감독체계 내 통합의 필요성을 강조했다. 무디스는 AI 기반 지리정보·위험예측 기술을 활용한 기후 인텔리전스 사례를 소개했다.

홍콩상하이은행(HSBC)은 물리적·전환 위험을 고려한 리스크 프레임워크 내재화 방안을, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)은 일본과 아시아 지역의 전환금융 전략과 산업별 위기 통제 구조를 공유했다. 네덜란드 금융그룹인 ING는 지속가능 에너지 전환을 위한 금융기관의 역할과 AI 기반 친환경 데이터센터 구축 사례를 발표했으며, 기상청은 고해상도 기후 시나리오 개발과 한국의 미래 기후 전망을 소개했다.

이번 콘퍼런스를 계기로 금감원은 AI 등 첨단기술을 기후위기 관리에 적극 접목해 나간다는 계획이다. 금융권의 녹색여신과 전환금융이 뿌리내릴 수 있도록 감독을 강화하는 한편, 글로벌 논의와의 연계도 확대해 한국 금융시장의 대응 역량을 높이겠다는 구상이다.