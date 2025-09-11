한의학연·연세대 연구팀 규명

국내 연구진이 알츠하이머(치매)의 새로운 발병 원인을 찾아내고 맞춤형 예방치료 전략 단서를 제시했다.

한국한의학연구원은 고영훈 한의학연 박사 연구팀과 서진수 연세대 시스템생물학과 교수 연구팀이 뇌 안의 성상교세포가 가진 ‘면역 기억’이 알츠하이머병의 주요 원인인 독성 단백질 축적을 억제하는 역할을 한다는 사실을 규명했다고 11일 밝혔다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지난달 14일자에 게재됐다.

연구팀은 뇌 속에서 신경세포를 돕는 성상교세포가 감염 같은 자극을 한 번 경험하면 이를 기억했다가 다시 비슷한 자극이 오면 강하게 반응한다는 사실을 확인했다. 이렇게 형성된 ‘면역 기억’은 뇌 속에서 청소부 역할을 하는 미세아교세포의 아밀로이드베타(알츠하이머 주 원인 단백질) 제거 기능을 강화해 아밀로이드베타가 과도하게 쌓이는 것을 막는다.

알츠하이머병의 가장 강력한 위험인자인 APOE4 유전형을 가진 경우 성상교세포의 면역 기억 형성이 대조군(APOE3)에 비해 뚜렷하게 저하되고 그 결과 미세아교세포의 식균작용 능력이 떨어져 아밀로이드베타가 더 많이 축적되는 것으로 나타났다.

연구팀은 줄기세포에서 분화한 성상교세포, 미세아교세포, 알츠하이머 뇌 오가노이드, 인간화 마우스를 이용해 이 현상을 검증했다.

그 결과 성상교세포의 면역 기억이 뇌 건강을 지키는 새로운 방어기전으로 작용할 수 있음을 증명했으며, APOE4가 이를 방해한다는 새로운 알츠하이머 발병 메커니즘을 제시했다.

고 박사는 “이번 연구는 기존에 해롭다고만 여겨졌던 뇌의 면역 기억이 실제로 알츠하이머병 예방에 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 보여준 의미있는 성과”라고 밝혔다. 구본혁 기자