카카오 그룹이 산업 및 파트너 생태계 전반에 기여해 온 성과를 정리한 첫 보고서가 나왔다.

카카오는 11일 ‘카카오 그룹 비즈니스 임팩트 리포트 2025’를 발간했다고 밝혔다.

이번 리포트에는 카카오, 카카오모빌리티, 카카오뱅크, 카카오스타일, 카카오엔터테인먼트, 카카오엔터프라이즈, 카카오페이, 디케이테크인 등 8개사의 38개 서비스가 창출한 69가지 비즈니스 효과가 담겨있다. 카카오 그룹이 자사 서비스를 통한 사업적 효과를 보고서로 출간한 건 이번이 처음이다.

카카오는 카카오 그룹의 다양한 서비스가 만들어낸 사업적 효과와 이를 활용한 파트너들의 우수 사례를 공유해, 더 많은 파트너들이 비즈니스 성과를 얻을 수 있도록 돕기 위함이라고 설명했다.

리포트에는 카카오톡 채널, 알림톡, 상담톡, 브랜드 이모티콘 등 카카오톡을 비즈니스로 활용한 사례가 주요하게 소개됐다. 예컨대 카카오톡 채널을 이용하는 19억5000만 명의 파트너들 가운데 10만 명 이상의 친구를 보유한 파트너가 2000곳이며, 이들이 톡채널 쿠폰 발송으로 구매 전환율 40%를 달성하거나, 메시지 발송 당일 매출이 2.4배 증가한 사례가 포함됐다. 이 외에도 브랜드 이모티콘을 통해 약 2주 만에 채널 신규 친구를 15만 명 증가시킨 사례도 담았다.

소상공인과 중소형 기업을 위한 서비스도 주요하게 포함됐다. ‘우리 매장 알리기’는 오프라인 매장을 카카오톡과 카카오맵을 통해 손쉽게 홍보할 수 있는 광고 상품이다. 최소 100원부터 광고 집행이 가능하고 1만 원 사용 시 최대 2만 회 노출 효과를 얻을 수 있다.

AI 기술을 적용한 비즈니스용 서비스도 눈길을 끈다. 카카오모빌리티의 ‘카카오T 퀵·배송’은 ‘AI 주소 자동 붙여넣기’ 기능으로 퀵 접수 시간을 24% 단축한 것으로 조사됐다.

디케이테크인의 고객 상담 솔루션 ‘챗봇나우’는 2024년 한 해에만 415만 건의 상담을 처리해 약 83억 원의 비용 절감 효과를 거둔 것으로 나타났다.

보고서에는 카카오와 파트너 간 관계를 시각화한 ‘비즈니스 생태계 맵’이 수록됐다. 다양한 파트너들이 카카오 서비스를 활용해 마케팅·운영·판매 등 사업 전반에서 성과를 내는 과정을 한눈에 파악할 수 있도록 돕는다.

보고서의 신뢰성과 전문성을 높이기 위해 별도의 자문단도 운영했다. 전성민 가천대 경영학부 교수, 김소연 경희대 국제학과(마케팅전공) 교수, 정연승 단국대 경영학부 교수, 장봉규 포항공대 산업경영공학과 교수, 안희경 한양대 경영학부 교수 등 학계 전문가들이 자문과 감수를 맡았다.

김대원 카카오 정책 리더는 “이번 보고서는 소상공인과 비즈니스 파트너의 지속가능한 발전과 건강한 디지털 생태계 구축에 대한 카카오의 노력을 보여준다”며 “디지털 전환 뿐만 아니라, 다가오는 인공지능 전환(AX) 시대에도 파트너들의 성공을 돕는 동반자로서 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.

본 리포트는 카카오 기업사이트에서 확인할 수 있으며, 누구나 편리하게 보고서 내용을 접할 수 있도록 카카오의 음성 AI 모델을 활용해 제작한 음성 설명 파일도 함께 제공한다.