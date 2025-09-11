“차관 중심 북극항로 TF, 앞으론 장관이 직접 총괄” “북극항로 범부처 전담 지원조직 행안부와 협의 중” 부산이전 직원에 전월세지원 및 맞춤형 이전컨설팅 제공

[헤럴드경제=양영경 기자] 전재수 해양수산부 장관은 11일 “해수부 이전 청사는 10월부터 내부공사에 착수할 계획이며 12월까지 부산 이전을 완수하겠다”면서 “올해 부산 이전이 마무리되면 내년은 해양수도권의 원년이 될 것”이라고 강조했다.

전 장관은 이날 정부세종청사에서 새 정부 출범 100일 및 취임 50일을 맞아 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.

전 장관은 부산 이전 과정에서 조직 혼란 우려가 제기된 데 대해선 “모든 직원이 부산 이전에도 업무에 집중할 수 있도록 전·월세 지원, 관사 제공 등으로 부산 정착을 돕겠다”며 “직원 개인별로 맞춤형 이전 컨설팅도 제공할 것”이라고 설명했다.

해수부 산하 공공기관과 해운선사 이전 준비에도 속도를 낸다. 전 장관은 “해운선사 이전 활성화를 위해 정부·지자체·업계가 참여하는 이전 지원협의회를 운영할 계획”이라며 “부산으로 함께 이전할 해수부 산하 공공기관도 조속히 확정해 본격적인 이전 준비에 착수할 것”이라고 했다.

국회에서 논의 중인 해사법원 및 동남권투자공사 설립 법안도 적기에 추진될 수 있도록 뒷받침하겠다고 밝혔다. 전 장관은 “해사법원은 단순히 재판 기능을 넘어 보험·금융, 선박·화물 처리, 사고 피해 영향 산정 등 산업생태계가 뒷받침돼야 제대로 기능할 수 있다”면서 “동남권투자공사 역시 성장 가능성이 큰 투자 대상을 선정하고 체계적인 육성책이 가미될 때 성공할 수 있다”고 봤다.

다만 “이런 과제는 해수부의 업무영역을 넘어선다”면서 “해양수도권 완성을 위해 적극적으로 측면 지원할 것”이라고 덧붙였다.

전 장관은 국정과제인 ‘북극항로 개척’에 대해선 “정부가 선도적으로 미지의 영역을 개척하는 모습을 보여야 공공기관과 기업들도 따라올 수 있다”고 역설했다. 그러면서 “북극항로 진출을 위한 준비도 제가 직접 챙겨나갈 것”이라며 “차관 중심으로 운영해 왔던 ‘북극항로 TF’도 직접 총괄·관리하는 구조로 바꾸겠다”고 했다.

분야별 전문가가 참여하는 ‘북극항로 자문위원회’는 이달 중 구성을 마치고 킥오프 회의를 개최한다는 방침이다. 이와 맞물려 민·관 전문가가 협력하는 ‘북극항로위원회’ 구성, ‘범부처 전담 지원조직’ 설치도 추진한다는 계획이다.

전 장관은 “전담 지원조직은 행안부 등 관계기관과 협의 중”이라며 “설치 전까지는 해수부가 중심이 돼 관계 부처들과 협의하고 해양수도권 육성을 위한 기반을 먼저 다져 나가겠다”고 말했다.

전 장관은 또 다른 국정과제인 ‘에너지고속도로 조성’을 뒷받침하기 위해 해상풍력 계획입지도 내년 법 시행에 맞춰 조속히 마련하겠다고 밝혔다. 아울러 ▷제4차 UN해양총회 유치 ▷어선 안전관리 강화 ▷복합해양레저관광도시 추가 선정 ▷스마트 수산업 혁신 선도지구 선정 ▷기후변화 대응 대책 수립 등도 해양분야 주요 추진과제로 언급했다.

해운·항만·해사분야에선 ▷인공지능(AI) 자율운항선박 핵심기술 연구·개발(R&D) 예비타당성조사 면제 ▷광양항 스마트 항만 테스트베드 착공 ▷진해신항 컨테이너 부두 착공 ▷덴마크·싱가포르 등 글로벌 녹색해운항로 협력 업무협약(MOU) 체결 등을 주요 과제로 꼽았다.

전 장관은 끝으로 “부산에서 해양수도권 육성과 주요 정책 과제를 보다 역점적으로 추진해 국민께 더 많은 성과를 보여드리겠다”고 밝혔다.