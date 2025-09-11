‘타이니탄’ 미니 피규어 14종·전용 패키지

[헤럴드경제=강승연 기자] 맥도날드는 방탄소년단(BTS) 캐릭터 ‘타이니탄(TinyTAN)’을 미니 피규어로 만든 해피밀 토이를 한정 수량으로 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 미니 피규어는 총 14종으로 제작됐다. 또 2021년 맥도날드의 ‘The BTS 세트’ 광고 영상 속 착장을 재현한 ‘플레이백 에디션’과 맥도날드 로고 의상을 입은 ‘앵콜 에디션’ 두 가지 버전으로 구성했다.

피규어는 해피밀 구매 시 제공되며, 원하는 1종을 직접 선택할 수 있다. 1차 플레이백 에디션은 이날부터, 2차 앵콜 에디션은 10월 2일부터 만나볼 수 있다. 매장별 상황에 따라 재고 소진 시 판매는 조기 종료될 예정이다.

맥도날드 관계자는 “해피밀은 세대를 아우르며 일상 속 작은 행복을 선사하는 맥도날드의 상징적인 메뉴”라며 “해피밀 메뉴와 토이를 통해 다양한 즐거움을 전달하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 해피밀은 구매 시 한 세트당 50원이 ‘RMHC 코리아’에 기부된다. 기부금은 중증 환아와 가족이 머물 수 있는 병원 내 보금자리 ‘로날드 맥도날드 하우스’의 건립과 운영에 사용된다.