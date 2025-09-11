- 9~10월, 대전119시민체험센터·5개 소방서에서 실습형 응급처치 교육…시민 참여 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전소방본부(본부장 김문용)는 9월~10월까지 두 달간 ‘심폐소생술 교육 집중 홍보기간’을 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 기간은 ‘119구조·구급에 관한 법률’에 근거해 재난·사고 발생 시 시민들이 신속하고 정확한 응급처치를 시행할 수 있도록 지원키 위함이다.

심폐소생술(CPR)은 심정지 환자에게 혈액과 산소를 공급해 생명을 유지시키는 기본 응급처치며, 자동심장충격기(AED)는 전기 충격을 통해 환자의 심장 리듬을 정상으로 회복시키는 장비다. 대전소방본부는 시민들이 이러한 기술을 쉽게 익힐 수 있도록 대전119시민체험센터와 관내 5개 소방서에서 실습형 교육을 운영하고 있다.

응급처치 교육은 반복 학습을 통해 체득하는 것이 중요하다는 점에서 이번 홍보 기간은 큰 의미가 있다. 특히 추석 연휴 등 대외 활동이 많은 시기에 맞춰 심폐소생술과 AED 사용법 등 상황별 응급처치 방법을 집중 홍보한다.

올해 9월 기준 대전소방본부는 총 535회 교육을 통해 7만 8469명의 시민이 참여했으며, 이는 지난해 같은 기간 430회 6만 7568명 대비 큰 폭으로 증가한 수치다. 시민들의 응급처치 관심과 참여 의지가 높아지고 있음을 보여준다.

안정미 대전소방본부 예방안전과장은 “응급처치는 생명을 살리는 첫걸음”이라며 “시민 모두가 기본적인 응급처치 능력을 갖출 수 있도록 교육에 적극 참여해 주시길 바란다. 이번 집중 홍보 기간이 안전 문화 확산의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.