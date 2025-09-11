FBI 전·현직 국장 간 소송…“트럼프 사건 때문에 날 내쫓아”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 연방수사국(FBI)의 전·현직 국장이 법정에서 다투는 다소 이례적인 상황이 연출될 전망이다.

브라이언 드리스콜 전 FBI 국장 대행은 10일(현지시간) 캐시 파텔 현 국장을 상대로 소송을 제기했다. 원고는 드리스콜 전 국장 대행과 2명의 전직 고위 요원이며, 피고에는 팸 본디 법무부 장관 등도 포함됐다.

드리스콜 전 국장 대행 등은 소장에서 “자신의 직위를 유지하는 것이 (도널드 트럼프) 대통령 관련 사건에 관여한 요원들을 제거하는데 달려있어서” 자신들이 지난달 전격 해임됐다고 주장했다.

이들은 파텔 국장이 “FBI가 대통령을 감옥에 넣으려 했고, 대통령은 이를 잊지 않고 있다”면서 자신들의 해임이 불가피함을 설명했다고 지적했다.

파텔 국장은 또 이들의 해임이 ‘보복성’이고 내부 절차 위반이라는 점을 인정하면서도 “트럼프 대통령을 겨냥한 사건들에 관여한 것으로 지목된 FBI 요원들은 직위에서 물러나게 될 것”이라고 말했다는 게 이들의 주장이다.

이들은 로버트 뮬러 특검의 ‘러시아 대선 개입’ 의혹 사건, 잭 스미스 특검의 ‘마러라고(트럼프 대통령 자택) 기밀문서’ 사건, 그리고 2021년 의사당 폭동 사건 등에 직접 관여했거나 수사 관여자들을 색출하라는 등의 명령을 거부했다.

이들은 소장에 ‘정권 실세’로 통하는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장이 트럼프 대통령의 측근인 에밀 보브 당시 법무부 수석 차관보를 통해 법무부에서 이뤄졌던 것과 마찬가지로 FBI에서도 대규모 ‘숙청’이 이뤄지도록 협조를 압박했다고 적었다.

또 파텔 국장과 댄 본지노 부국장 등 수뇌부가 트럼프 대통령 지지층의 소셜네트워크서비스(SNS) 글에 휘둘려 FBI 요원들을 해임했다고 주장했다.