[헤럴드경제=민성기 기자] 창문을 통해 빌라 1층에 거주하는 여성의 샤워하는 장면을 훔쳐보다 붙잡힌 남성의 정체가 국방부 소속 군인 장교라는 사실이 드러났다.

9일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 이날 오전 경찰은 안전조치가 신청된 피해자 A씨의 집 앞에서 잠복하던 중 한 남성을 검거했다.

그는 사흘 동안 같은 시간대에 A씨의 집을 찾아와 출근 전 샤워 중인 A씨를 훔쳐본 뒤 달아난 혐의를 받는다.

A씨는 지난 4일 오전 7시쯤 서울 용산구의 한 빌라에서 출근 전 샤워하던 중 창문 너머로 검은 물체가 스쳐 지나가는 것을 발견했다.

이어 창문 앞에 다가가자 그 앞에 서 있던 모르는 남성과 눈이 마주쳤고, 당시 아무것도 걸치지 않은 상태였던 피해자는 비명을 질렀다. 그러자 남성은 곧바로 줄행랑쳤다.

CCTV에는 남성이 지난 2일부터 사흘간 매일 같은 시간대에 피해자의 집을 찾아와 훔쳐보는 장면이 포착됐다.

A 씨는 “화장실 앞은 입주민이 아니면 지나다니지 않는 통로”라며 “환풍 시설이 부족해 간이 환풍기만 설치돼 있어 창문을 열고 씻을 수밖에 없다”고 설명했다.

이어 “출근길에 경찰이 집 앞에 있었는데, 경찰은 범인이 우리 집 인근에 거주하는 사람이라고 추정하고 있었다. 그때 범인을 잡았다”고 전했다.

검거된 남성은 30대 후반의 국방부 소속 장교인 것으로 전해졌다. 사건은 현재 경찰에서 국방부 경찰로 이관돼 조사 중이다.

사연을 접한 박지훈 변호사는 “30대 후반이면 대위 내지 소령급 장교일 가능성이 높은데, 초범보다 상습범일 가능성을 배제할 수 없다. 또 다른 범행을 밝혀내야 한다”면서 “문제는 주거침입 미수가 될지 주거침입죄가 될지 수사가 더 필요한 상황”이라고 말했다.