[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경산문화관광재단은 오는 26일부터 28일까지 3일간 경산 갓바위 주차장 및 와촌면민운동장 일원에서 ‘1387년의 기도, 내 꿈 이루는 My Universe 경산’을 주제로 ‘2025 경산 갓바위 소원성취 축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 축제는 전통문화와 현대 공연이 어우러진 힐링·참여형 축제로 (재)경산문화관광재단과 경산갓바위소원성취축제주민위원회가 공동으로 주관한다.

올해 축제는 장소가 이원화해 운영된다. 26일에는 와촌면민운동장에서 개막식이 열린다. 스님 DJ로 연일 화제를 모은 뉴진스님의 EDM 파티와 남녀노소 즐길 수 있는 가수 자두, 송실장, 장윤정의 축하공연이 펼쳐진다.

27일에는 읍면동 부녀단체 찌짐 부치기 대회, 갓바위 소원 음악회가 이어진다.

갓바위 주차장에서는 26일부터 28일까지 다례봉행, 소원 돌탑 쌓기, 무소음 명상 요가 등 전통과 힐링 프로그램이 상시 진행된다.

당일형 템플스테이 프로그램은 선본사에서 26일과 28일, 총 2회차로 운영된다.

회차당 선착순 20명씩 템플스테이 홈페이지를 통해 무료로 예약이 가능하다. 참가자는 점심 공양, 108배와 염주 만들기 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

이와 함께 지역 특산물 판매 부스를 운영해 9월 말에도 신선한‘와촌 자두’를 즐길 수 있으며 경산의 다양한 특산물을 구매할 수 있다.

이외 다양한 체험·판매·푸드트럭·먹거리 부스가 운영되어 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 선사할 예정이다.

경산문화관광재단 조현일 이사장은 “이번 축제는 한 가지 소원은 꼭 들어주는 갓바위 소원 성취 이야기를 바탕으로 모두가 뜻하는 바를 이루길 바라며 힐링할 수 있는 프로그램을 마련했다“며 ”또 추석 연휴를 앞두고 운영되는 지역 특산물 판매를 통해 지역에 활기를 더하는 축제가 될 것이라며 많은 시민과 관광객이 와서 축제를 마음껏 즐기길 바란다”고 말했다.

이번 축제의 주요 프로그램은 모두 무료로 참여할 수 있다. 자세한 축제 내용은 경산문화관광재단 홈페이지 또는 현장에서 배부되는 안내물을 통해 확인할 수 있다.