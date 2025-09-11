[헤럴드경제=민성기 기자] tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 명나라 요리사 역을 맡은 배우 조재윤의 대사를 더빙한 중국 성우가 온라인에서 “발음이 형편없었다”는 댓글을 남긴 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

지난 6~7일 방송된 ‘폭군의 셰프’에서는 명나라 사신 우곤(김형묵)이 숙수 당백룡(조재윤), 공문례(박인수), 아비수(문승유)를 대동해 조선의 요리사들과 경합을 준비하는 모습이 방송됐다.

명나라 사신 역을 맡은 배우들은 모두 중국어로 대사를 소화했고 한국 시청자들은 자막을 통해 이를 이해했다. 이때 배우 조재윤의 목소리가 평소와 달라 중국 성우의 더빙이라는 추측이 제기됐다.

특히 조재윤의 대사는 현지에서도 “표준 발음 같다”는 호평을 얻었다. 그러나 중국 성우가 소셜미디어를 통해 “당백룡을 내가 더빙했다”고 밝히며 파장을 일으켰다.

그는 녹음실 사진을 공개하면서 “다른 배우들은 괜찮았지만 이 사람(조재윤)의 목소리는 용납할 수 없었다. 정말 끔찍했다”고 비판했다. 이어 “중국어를 아는 한국 프로듀서가 놀란 표정을 지었고 우리는 웃음을 터뜨렸다”고 덧붙였다.

해당 글은 삭제된 상태이나 이는 현지 매체 보도에 따라 확산됐다.

이를 접한 중국 누리꾼들은 “왜 혼자 발음이 유난히 정확했는지 알겠다”, “중국 배우인 줄 알았는데 더빙이었다”는 반응을 보였다.

반면 한국 누리꾼들 사이에서는 “외국어 발음이 어색한 건 당연한데 굳이 공개적으로 비웃을 필요가 있냐”, “프로 의식이 부족하다”는 비판이 이어졌다. “굳이 중국어로 연기할 필요가 있냐”는 의견도 제기됐다.

한편, ‘폭군의 셰프’는 넷플릭스 글로벌 TOP TV쇼(비영어 부문)에서 2위를 차지하며 3주 연속 TOP 10에 이름을 올렸다. 플릭스패트롤에 따르면 93개 지역에서 TOP 10에 진입했고, 일본·인도네시아·베트남·말레이시아 등 44개 지역에서는 1위를 차지했다.

이번 더빙 논란이 불거진 중국에서는 넷플릭스가 정식 서비스되지 않아 이를 통한 시청은 불가능하다.