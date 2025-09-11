[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]엑스코는 지난 9일 엑스코에서 ‘대구 마이스(MICE) 포럼’과 ‘대구 MICE 얼라이언스 출범식’을 개최했다.

이번 행사는 대구 MICE 산업(회의·전시·컨벤션·이벤트 등)의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 지역의 기관과 기업이 힘을 모으기 위해 준비됐다.

포럼에서는 서울대 소비트렌드분석센터 한다혜 박사가 ‘트렌드로 바라보는 MICE 산업’을 주제로, 마름모연구소 김보경 대표가 ‘2025년 반드시 알아야 할 AI 검색 노출 최적화’를 주제로 강연을 펼쳤다.

참석자들은 글로벌 MICE 흐름과 디지털 마케팅 전략을 공유하며, 대구가 나아갈 방향을 함께 논의했다.

이날 공식 출범한 대구 MICE 얼라이언스는 엑스코를 비롯해 호텔, 국제회의 기획사(PCO), 이벤트 회사, 여행사, 통역 및 서비스 기업, 대학, 연구기관 등 총 60여개 회원사가 참여했다.

얼라이언스는 앞으로 국내외 전시회 공동 참가와 회원사 홍보 등 공동 마케팅, 연중 2~3회 진행되는 포럼과 간담회를 통한 회원사 네트워킹, 대구에서 열리는 국제행사와 연계한 실질적 비즈니스 협력, MICE 전문인력 교육과 역량 강화 등을 추진할 예정이다.

서울, 부산, 인천 등 주요 도시들이 이미 얼라이언스를 통해 국제회의 유치 경쟁력을 높이고 있는 가운데, 대구 역시 이번 출범을 계기로 민·관·학 협력 기반의 공식 네트워크를 강화하는 계기가 됐다.

전춘우 엑스코 대표이사는 “대구 MICE 얼라이언스는 흩어져 있던 지역의 역량을 하나로 모아 국제 무대에서 경쟁할 힘을 키울 것”이라며 “앞으로 엑스코는 회원사들과 함께 대구를 글로벌 컨벤션 도시로 도약시키는 든든한 동반자가 되겠다”고 밀했다.