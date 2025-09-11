세계 자살예방의 날 캠페인, 마음건강상담소, 치료비 지원까지 총망라 예방부터 치료까지 단계별 맞춤 지원으로 구민 정신건강 증진 앞장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 세계 자살예방의 날(9월 10일)을 맞아 생명존중 문화를 확산, 구민의 정신건강 회복을 지원하기 위한 다양한 통합 정신건강 지원사업을 추진하고 있다.

캠페인, 상담, 치료비 지원까지 전 단계에 걸쳐 촘촘한 지원체계를 구축하며 실질적인 도움을 제공하고 있다.

지난 9월 10일 구청 지하 대강당에서 아동·청소년 학부모의 정신건강 증진을 위해 서울대병원 김붕년 교수를 초청해 ‘사춘기 자녀의 심리 변화 이해와 소통법’ 강좌를 열어 400여 명 구민의 큰 호응을 얻었다.

또, 앞서 9월 5일에는 구청 1층 로비에서 ‘생명존중 캠페인’을 운영해 주민 270여 명이 참여하며 자살예방에 대한 인식개선과 공감대 형성에 나섰다. 캠페인에서는 자살예방 표어 공모전 우수작 전시와 현장투표, 마음네컷 포토부스 운영, 정신건강 정보 제공 등이 진행, 특히 참여형 콘텐츠를 통해 주민들의 적극적인 호응을 이끌어냈다.

심리적 어려움을 겪는 주민들에게는 ‘토닥토닥 마음건강상담소’를 통해 전문 심리상담 서비스를 제공하고 있다. 중학생 이상 중랑구민이라면 누구나 최대 8회까지 무료로 상담받을 수 있으며, 실제 이용자 만족도는 98%에 달한다. 상담 후 부정적 감정은 평균 38.6%, 우울감은 42.1% 감소한 것으로 나타났다. 고위기 내담자에 대해서는 정신건강의학과 연계와 사례관리도 병행하고 있어 실질적인 회복을 지원하고 있다.

아울러 구는 정신질환의 조기 개입과 재활을 돕기 위해 ‘정신질환자 치료비 지원사업’을 운영 중이다. 소득과 무관하게 응급입원비와 행정입원비를 지원, 중위소득 120% 이하 주민에게는 발병 초기 정신질환 외래비 및 정신응급치료비도 지원한다. 연간 최대 450만 원 한도 내에서 지원되며, 중랑구정신건강복지센터 등록을 통해 재활프로그램 등도 연계된다.

류경기 중랑구청장은 “심리상담과 치료비 지원, 그리고 이번 강좌처럼 생애주기별 맞춤형 교육은 단순한 복지를 넘어 구민의 생명을 지키는 필수적인 공공서비스”라며 “앞으로도 구민 누구나 정신건강 문제로 어려움을 겪을 때 적시에 적절한 지원과 정보를 받을 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.