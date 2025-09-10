[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군과 NH농협은행 울릉군지부(지부장 정승욱)가 협력해 마련한 특례보증 재원이 지역 소상공인과 소기업의 ‘생존자금’ 역할을 할 전망이다.

관광객 감소로 매출 부진이 장기화하는 가운데, 정부 금융지원과 별도로 지방정부와 지역금융기관이 주도하는 민관 협력형 금융안전망이 가동되는 셈이다.

농협은행 울릉군지부는 10일 울릉군에 신용보증서 발급 재원으로 1억 원을 출연했다. 울릉군이 출연한 3억 원과 합쳐 총 4억 원의 재원이 조성되며, 출연금의 12배인 48억 원 규모까지 보증 지원이 가능하다.

업체당 한도는 최대 5000만 원이며, 2년 거치 후 3년 분할 상환 또는 2년 거치 일시 상환 조건으로 이용할 수 있다. 울릉군은 대출금리에 대해 2년간 3%를 직접 지원한다.

이번 조치는 단순한 금융지원 이상의 의미를 갖는다.

관광 의존도가 높은 울릉군 지역경제 특성상 외부 변수(기상 악화, 운항 차질, 경기 침체 등)에 따른 매출 급감이 반복되는데, 제도권 금융 접근이 어려운 영세 소상공인에게는 특례 보증이 사실상 유일한 ‘생존 통로’가 된다.

울릉군이 상반기에도 4억 원을 출연해 48억 원 규모의 보증 지원을 집행한 데 이어 하반기 추가 지원에 나선 것은 지역경제 전반의 연착륙을 위한 방파제 성격이 짙다.

남한권 울릉군수는 “관광객 감소로 위기에 처한 소상공인들에게 실질적 도움이 될 것”이라며 “농협은행의 기금 출연은 지역경제 회복에 중요한 디딤돌”이라고 평가했다.

정승욱 농협은행 울릉군지부장은 “지역 금융 파트너로서 사회적 책임을 다하고, 금고 은행으로서 울릉군 경제 안정에 이바지하겠다”고 밝혔다.

전문가들은 이번 협약이 울릉군처럼 ‘단일산업 의존형 지역경제’에서 지자체와 금융기관 협력이 가지는 상징적 사례라고 본다.

지역 소상공인 보호장치가 강화될수록 지역 내 소비와 고용이 유지돼 악순환을 차단할 수 있기 때문이다.