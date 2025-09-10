[헤럴드경제=이명수 기자] 10일 오후 2시45분께 부산 사상구의 한 아파트 내부 도로에서 운행 중이던 경차가 난간과 연석 등을 들이받았다.

이 사고로 차량 운전자 A(60대·여)씨가 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

또 사고 충격으로 파손된 연석, 난간 등이 약 5m 아래로 떨어져 60대 보행자 6명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다.

경찰은 정확한 사고경위를 조사 중이다.