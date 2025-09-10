지역업체 “실질적 참여 없으면 구호에 그칠 것”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 포항국제전시컨벤션센터 건립을 계기로 지역 건설업체와의 상생 협력을 강조하고 나섰다.

그러나 현장에서는 “원청 중심의 구조가 변하지 않는 한 체감 효과는 미미하다”는 지적이 잇따른다.

포항시는 10일 공사 현장에서 대한전문건설협회 경북도회 포항시운영위원회, 시공사, 감리단 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 지역업체의 참여 확대 방안을 논의했다.

시는 하도급률 제고, 입찰 기회 확대, 기술 지원 강화 등을 주요 대책으로 제시했다.

하지만 지역 건설업체들은 그동안 대규모 공사에서 실질적 역할이 제한적이었다는 점을 들어 회의적인 반응을 보였다.

한 업체 관계자는 “대형 프로젝트일수록 지역 업체는 부수적인 공종만 맡게 되는 경우가 많다”며 “단순히 하도급률 수치를 높이는 것만으로는 지역경제에 도움이 되지 않는다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “공사비 책정이 불리하게 이뤄지는 경우도 잦아 실질적 참여 확대를 위해서는 제도적 장치가 필요하다”고 지적했다.

포항시는 이번 간담회를 계기로 지역경제 활성화의 새 출발점이 될 것이라고 평가했지만, 현장의 불신을 해소할 수 있는 구체적 제도 개선 없이는 ‘상생’이 공허한 구호에 그칠 수 있다는 지적이 나온다.