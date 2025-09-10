‘스토리퍼니처 도어’ 2종 유명 배우와 영상 제작

한솔그룹 인테리어자재 기업 한솔홈데코가 자사 기능성 가구소재에 대한 유튜브 고객접점을 확대한다.

이 회사는 유튜브채널 ‘안목의 여왕 김남주’를 통해 ‘스토리퍼니처 도어’를 2종을 소개했다. 양싱에는 서울 구로구에 위치한 한솔홈데코 쇼룸에서 직접 가구소재를 고르고, 이를 실제 주방 스튜디오로 제작하는 전 과정이 담겼다.

주방 스튜디오는 스토리퍼니처 도어 럭스블랙 컬러로 제작됐다. 가구 내부에는 한솔홈데코의 스토리보드 비엘라브릭 컬러가 적용돼 외관의 블랙톤과 대비되는 감각적 디자인을 연출했다.

스토리퍼니처 도어는 ‘멤브레인도어’, ‘방습도어’ 2가지로 구성돼 있다. 멤브레인도어는 MDF(섬유판) 위에 PET 시트를 올린 후 진공 압착해 표면 형태를 그대로 살린 소재다. 개인 취향에 맞춰 테두리 폭도 선택할 수 있다. 방습도어는 기존 가구도어와 달리 욕실, 세탁실 등 습도가 높은 공간에서도 사용할 수 있도록 개발된 기능성 소재다.

한솔홈데코 관계자는 “스토리퍼니처 도어 등 다양한 인테리어·가구 소재 대한 소비자 접점을 여러 채널로 확대하겠다”고 했다.